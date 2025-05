ハーゲンダッツ ジャパンは、シェラトングランドホテル広島とのタイアップ企画としてスイーツブッフェ「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」を7月1日から8月31日までの土曜・日曜・祝日限定で開催する。また、あわせてアフタヌーンティー「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」を7月1日から8月31日まで毎日開催する。

スイーツブッフェ「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」では、月替わりでテーマが変わるスイーツブッフェが開催される。パティシエが目の前で仕上げるスペシャルデザートは好みのハーゲンダッツアイスクリーム4種類(「バニラ」、「キャラメル」、「ストロベリー」、「グリーンティー」)から選べる。ハーゲンダッツアイスクリームを使ったスペシャルデザート以外にも、旬のフルーツを使ったスイーツや軽食をあわせて30種類以上用意している。

ハーゲンダッツアイスクリームと組み合わせたスペシャルデザートでは、各月ハーゲンダッツアイスクリームを使用したパフェなどを用意している。





7月のスペシャルデザート with ハーゲンダッツアイスクリームでは、「Kawaii」をテーマに、軽やかなパステルカラーの心ときめくスイーツが楽しめる。涼やかでカラフルなパフェやキラキラ輝くゼリー、愛らしいフォルムのケーキなどを用意している。





8月のスペシャルデザート with ハーゲンダッツアイスクリームでは、「夏祭り」をテーマに、キャラメルムース仕立てのりんご飴、たこ焼きシュークリーム、金魚が泳ぐゼリーなど心弾むスイーツが並ぶ。





また、8月はパフェの他、「グルテンフリーパンケーキ」も用意している。米粉を使ってふんわりと焼き上げたパンケーキにハーゲンダッツアイスクリームを添えたメニューとなっている。





7・8月限定でハーゲンダッツアイスクリームでつくる「オリジナルパフェ」体験もできる。スペシャルデザートのパフェのほか、消費者自身で好みのハーゲンダッツアイスクリーム(「バニラ」、「キャラメル」、「ストロベリー」、「グリーンティー」)を選び、ホテルメイドのプチクッキーやハート型マカロン、チョコレートがけのポップコーンなどで自由にデコレーションしてつくる「オリジナルパフェ」も楽しみめる。

アフタヌーンティー「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ」と題し、ハーゲンダッツを使ったアフタヌーンティー「Traditional(トラディショナル)」が7月1日から8月31日までの期間限定で毎日開催される。桃やマンゴーといった夏のフルーツを使ったスイーツとハーゲンダッツのアイスクリームを使った特別なミニパフェをセットにし、セイボリーとともに楽しめる。





ハーゲンダッツと組み合わせたミニパフェとして、7月限定のベリーティラミスパフェ with ハーゲンダッツ バニラでは、ハーゲンダッツ「バニラ」に北海道産マスカルポーネを使用したベリーティラミス、ベリーチョコクランチを合わせた。濃厚なバニラアイスクリームと爽やかなベリーのハーモニーを楽しんでほしいという。8月限定のヘーゼルナッツトロピカルクリームパフェ with ハーゲンダッツ ストロベリーでは、ハーゲンダッツ「ストロベリー」にトロピカルフルーツ、香ばしくキャラメリゼしたヘーゼルナッツを組み合わせた夏らしいパフェ。ストロベリーアイスクリームのクリーミーで爽やかな味わいとコクのあるナッツの風味が絶妙となっている。

[提供店舗詳細]

スイーツブッフェ「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」

期間:7月1日(火)から8月31日(日)までの土曜・日曜・祝日限定で開催

提供店舗:シェラトングランドホテル広島 ロビー階(L)ブッフェレストラン「ブリッジ」

時間:15:00〜16:30

料金:ひとり 3900円 子ども(4〜12歳)1950円 ※幼児(3歳以下無料)(税・サービス料込み)

TEL:082−262−7173(レストラン予約)

アフタヌーンティー「夏のアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ」

期間:7月1日(火)から8月31日(日)まで毎日開催

提供店舗:シェラトングランドホテル広島 ロビー階(L)ロビーラウンジ &More by Sheraton

時間:13:00〜16:30

※土・日・祝日は(1)12:00〜 (2)14:30〜 の2部制(120分)となる

料金:ひとり 4700円(税・サービス料込み)

TE:082−262−7173(レストラン予約)

ハーゲンダッツ ジャパン=http://www.haagen-dazs.co.jp