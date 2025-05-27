デル・テクノロジーズは5月27日、「半期決算セール」と「EARLY SUMMERセール」を同時に開始した。セール特価製品に加え、最新のAI PCや最短で当日出荷可能な即納モデルも多数用意するというセール施策。Dell Rewards (ポイントプログラム)では合計14万円以上の購入で2倍、6%のポイント付与も実施する。

デル、超ハイエンド「Area-51」のカスタマイズも対象の「半期決算セール」&「EARLY SUMMER セール」

セール施策を限って行うことで、価格の透明化に努めるデルのキャンペーン。幅広い製品にセール価格が適用されており、Alienware Area-51ではノートパソコン・デスクトップ：シリーズ初のプロモーションとなる（カスタマイズが割り引かれている）。

○＜ビジネス向けパソコン・サーバー＞ 対象製品が5月より値下げ中

ノートパソコン：最大24％ OFF

デスクトップ：最大17％ OFF

ワークステーション： 最大8％ OFF

サーバー：5月から値下げ中

○＜個人向けパソコン＞

ノートパソコン：最大20％ OFF、在庫限りのクリアランス製品は最大30% OFF

デスクトップ：最大15％ OFF

○＜ゲーミングPC＞

Alienware Area-51 ノートパソコン・デスクトップ：シリーズ初のプロモーションを実施。（アップセルパーツがお買い得）

Alienware Aurora デスクトップ：15％ OFF

Alienware ノートパソコン：在庫限りのクリアランス製品は最大20％ OFF

Dell Gシリーズ：在庫限りのクリアランス製品は最大25％ OF