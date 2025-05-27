シャープが「AQUOS sense9」と「AQUOS wish3」のメーカー版「SH-M29」と「SH-M25」のAndroid 15へのOSバージョンアップを提供再開
|シャープが5Gスマホ「AQUOS sense9」と「AQUOS wish3」のメーカー版のAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供再開！
シャープは26日、同社が展開する「AQUOS」ブランドにおける5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」および「AQUOS wish3」のメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「AQUOS sense9（型番：SH-M29）」および「AQUOS wish3（型番：SH-M25）」に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を2025年5月26日（月）より順次再開しているとお知らせしています。
更新後のビルド番号や更新時間、更新ファイルサイズなどは案内されていません。なお、Android 15へのOSバージョンアップについてはシャープの公式Webページ『Android 15対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.15） - よくあるご質問』も合わせてご確認ください。
シャープでは今年1月より順次、Android 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供してきましたが、その後、AQUOS sense8などの一部機種を除き、AQUOS R9 proおよびAQUOS R9、AQUOS sense9、AQUOS wish4、AQUOS wish3におけるAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を一時停止していました。これに対してOSアップデート後に確認すべき項目が解消されたとして2025年5月12日（月）より順次再開されています。
|販売元
|対象機種
|再開日
|NTTドコモ
|AQUOS sense9 SH-53E
|2025年5月27日
|AQUOS wish4 SH-52E
|2025年5月19日
|AQUOS wish3 SH-53D
|2025年5月19日
|KDDI・沖縄セルラー電話
|au
|AQUOS sense9（型番：SHG14）
|2025年5月19日
|AQUOS wish4（型番：SHG13）
|2025年5月22日
|UQ mobile
|AQUOS sense9（型番：SHG14）
|2025年5月19日
|JCOM
|J:COM MOBILE
|AQUOS sense9（型番：SHG14）
|2025年5月19日
|ソフトバンク
|SoftBank
|AQUOS R9（型番：A401SH）
|2025年5月12日
|AQUOS sense9（型番：A405SH）
|ー
|AQUOS wish4（型番：A403SH）
|2025年5月23日
|AQUOS wish3（型番：A302SH）
|2025年5月22日
|AQUOS wish3（型番：A303SH）
|ー
|Y!mobile
|AQUOS wish4（型番：A402SH）
|2025年5月26日
|AQUOS wish3（型番：A302SH）
|2025年5月22日
|シャープ
|AQUOS R9 pro（型番：SH-M30）
|ー
|AQUOS R9（型番：SH-M28）
|2025年5月12日
|AQUOS sense9（型番：SH-M29）
|2025年5月26日
|AQUOS wish4（型番：SH-M27）
|2025年5月22日
|AQUOS wish3（型番：SH-M25）
|2025年5月26日
AQUOS sense9 6GB/128GBモデル ブルー(A) ［SIMフリースマホ］
SHARP
記事執筆：memn0ck
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