シャープが5Gスマホ「AQUOS sense9」と「AQUOS wish3」のメーカー版のAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供再開！

シャープは26日、同社が展開する「AQUOS」ブランドにおける5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」および「AQUOS wish3」のメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「AQUOS sense9（型番：SH-M29）」および「AQUOS wish3（型番：SH-M25）」に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を2025年5月26日（月）より順次再開しているとお知らせしています。

同社ではすでに紹介しているようにOSアップデート後に確認すべき項目が検知されましたためとして一部機種におけるAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年4月25日（金）より一時停止しており、その後、機種ごとに順次再開していますが、今回、AQUOS sense9とAQUOS wish3のメーカー版でも再開されました。

更新後のビルド番号や更新時間、更新ファイルサイズなどは案内されていません。なお、Android 15へのOSバージョンアップについてはシャープの公式Webページ『Android 15対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.15） - よくあるご質問』も合わせてご確認ください。


シャープでは今年1月より順次、Android 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供してきましたが、その後、AQUOS sense8などの一部機種を除き、AQUOS R9 proおよびAQUOS R9、AQUOS sense9、AQUOS wish4、AQUOS wish3におけるAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を一時停止していました。これに対してOSアップデート後に確認すべき項目が解消されたとして2025年5月12日（月）より順次再開されています。

販売元対象機種再開日
NTTドコモAQUOS sense9 SH-53E2025年5月27日
AQUOS wish4 SH-52E2025年5月19日
AQUOS wish3 SH-53D2025年5月19日
KDDI・沖縄セルラー電話auAQUOS sense9（型番：SHG14）2025年5月19日
AQUOS wish4（型番：SHG13）2025年5月22日
UQ mobileAQUOS sense9（型番：SHG14）2025年5月19日
JCOMJ:COM MOBILEAQUOS sense9（型番：SHG14）2025年5月19日
ソフトバンクSoftBankAQUOS R9（型番：A401SH）2025年5月12日
AQUOS sense9（型番：A405SH）
AQUOS wish4（型番：A403SH）2025年5月23日
AQUOS wish3（型番：A302SH）2025年5月22日
AQUOS wish3（型番：A303SH）
Y!mobileAQUOS wish4（型番：A402SH）2025年5月26日
AQUOS wish3（型番：A302SH）2025年5月22日
シャープAQUOS R9 pro（型番：SH-M30）
AQUOS R9（型番：SH-M28）2025年5月12日
AQUOS sense9（型番：SH-M29）2025年5月26日
AQUOS wish4（型番：SH-M27）2025年5月22日
AQUOS wish3（型番：SH-M25）2025年5月26日


AQUOS sense9 6GB/128GBモデル ブルー(A) ［SIMフリースマホ］
SHARP



記事執筆：memn0ck


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