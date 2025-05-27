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Gabri Veiga gets his first RSL goal after some lovely Al Ahli build up #yallaRSL pic.twitter.com/QLnGUPj6uu— Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 5, 2023