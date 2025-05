スペインの天才MFは欧州復帰が近づいている。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、サウジアラビアのアル・アハリに所属する22歳MFガブリ・ベイガは今夏の移籍市場でポルトに移籍する可能性が高いという。



セルタの下部組織出身のベイガは20-21シーズンにラ・リーガデビューを果たすと、2022年7月には同クラブのトップチームに昇格。当時はセルタの宝石と称されるなど期待の若き逸材として欧州ビッグクラブからも注目。しかし2023年8月に若くしてサウジアラビアへと渡り波紋を呼んでいた。





