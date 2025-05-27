ÆâÌîÀ»ÍÛ¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤ò»Ï¤á¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥é¥¹¥È¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÄË²÷¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¸øÌ³°÷¤È7¿Í¤Îº¾µ½»Õ¡×
¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤Î¾åÅÄ¿µ°ìÏº´ÆÆÄ¤¬¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡Á38»Õµ¡Æ°Ââ¡Á¡×¤ò¸¶ºî¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿±Ç²è¤¬6·î1Æü(Æü)¤ËÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¸øÌ³°÷¤È7¿Í¤Îº¾µ½»Õ¡×(2024Ç¯¸ø³«)¤À¡£
¡Ö¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¸øÌ³°÷¤È7¿Í¤Îº¾µ½»Õ¡×²¬ÅÄ¾À¸¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é
¼ç±é¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖPJ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç¤Î¶µ´±Ìò¤¬É¾È½¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¤¬Ì³¤á¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Çµ¤¼å¤ÊÀÇÌ³½ð¿¦°÷¤Î·§ÂôÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£·§Âô¤Ï·øÊª¤Î¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤ÇÅ·ºÍº¾µ½»Õ¤ÎÉ¹¼¼¥Þ¥³¥È(²¬ÅÄ¾À¸)¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢Ã¦ÀÇ¤ò¤Ò¤¿±£¤¹Âç´ë¶È¤«¤éÌ¤Ç¼¤Î10²¯±ß¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢æ«¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¤ÏÀî±ÉÍûÆà¡¢¿¹Àî°ª¡¢¸åÆ£¹äÈÏ¡¢¾åÀî¼þºî¡¢ÎëÌÚÀ»Æà¡¢¿¿Ìð¥ß¥¡¢³§Àî±î»þ¡¢¿ÀÌî»°Îë¡¢¿á±ÛËþ¡¢¾®ß·À¬±Ù¤é¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×(1973Ç¯)¤ä¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ò»×¤ï¤»¤ëÄË²÷¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÌîËÌÀÇÌ³½ð¤ËÌ³¤á¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸øÌ³°÷¡¦·§ÂôÆóÏº(ÆâÌîÀ»ÍÛ)¤Ï¡¢Å·ºÍº¾µ½»Õ¡¦É¹¼¼¥Þ¥³¥È(²¬ÅÄ¾À¸)¤Î¹ªÌ¯¤Êº¾µ½¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡£¿ÆÍ§¤Î·º»ö¡¦È¬ÌÚ¿¸Ê¿(³§Àî±î»þ)¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÉ¹¼¼¤ËÇ÷¤Ã¤¿·§Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É¹¼¼¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Ã¦ÀÇ¤·¤¿10²¯±ß¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤«¤é¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£º¾µ½¤ÎÊÒËÀ¤ÏÃ´¤²¤Ê¤¤¤È³ëÆ£¤¹¤ë·§Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢"¤¢¤ëÉü½²"¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÉ¹¼¼¤È¼ê¤òÁÈ¤à¡£¤³¤¦¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¸µÌò¼Ô¤äµ¶Â¤¤Î¥×¥í¤Ê¤É¶Ê¼Ô¤¾¤í¤¤¤Îº¾µ½»Õ½¸ÃÄ¡Ô¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Õ¤ò·ëÀ®¡£ÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ò·×²è¤·¡¢ÌÊÌ©¤ÊºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÌ¤òæ«¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡ÖÎ¢¡×¤òÆÉ¤ß¹ç¤¦ÁÔÀä¤ÊñÙ¤·¹ç¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿...¡£
¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï·øÊª¤Ç¾®¿´¼Ô¤Î·§Âô¤¬¡¢º¾µ½»Õ½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë"¶µ°é"¤ÇÂçÃÀ¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡£ÆâÌî¤Î±éµ»¤Ï´°àú¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Î¶¯¼å¤äÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÙ¤ä¤«¤Ê¼Çµï¤òÈäÏª¡£ÍðË½¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ëÉ¹¼¼¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¡¢¡ÖË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò¼é¤ì¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢¶¯ÌÌÃË¤òÁ°¤ËÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¿´¼Ô¤Ö¤ê¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÌÁê¼ê¤Î¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¾¡Éé¤Ç¼¨¤¹ÂçÃÀ¤µ¤Ê¤É¡¢±éµ»¤Î¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤ÊÌò¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌî¤Ï¤«¤Ä¤ÆTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖJIN-¿Î-¡×(2009Ç¯¡¢2011Ç¯)¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Æ´°àú¤ÊÅÚº´ÊÛ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¿§µ¤¤âÈ´·²¤ÇÃË½¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤éÅ·²¼°ìÉÊ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¾®¿´¼Ô¤Î·øÊª¸øÌ³°÷¡£¤½¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£°ìÊý¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡¦É¹¼¼Ìò¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤Ï¤Þ¤êÌò¡£¥¯¡¼¥ë¤ÇÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î¿¿¹üÄº¤À¤í¤¦¡£º¾µ½»Õ½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¸µ½÷Í¥¤Î±éµ»Ã´Åö¡¦ÇòÀÐÈþÍè(¿¹Àî°ª)¡¢"Åö¤¿¤ê²°"¤ÎÆùÂÎÇÉ¡¦Â¼°æÎµÌé(¸åÆ£¹äÈÏ)¡¢µ¶Â¤²°¤Î¥á¥«Ã´Åö¡¦´Ý·òÂÀÏº(¾åÀî¼þºî)¡¢°Ç¶â¶È¼Ô¡¦¸Þ½½Íò¥ë¥ê»Ò(¿¿Ìð¥ß¥)¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦·°(ÎëÌÚÀ»Æà)¤È¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡£ÆÃ¤Ë²¬ÅÄ¤È¤ÏNHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¾åÀî¤Î¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê±éµ»¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
·§Âô¤ÎÉô²¼¡¦Ë¾·î¤µ¤¯¤é(Àî±ÉÍûÆà)¤â½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£Àî±É¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡½¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤Ç¤âÉ¾È½¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤ä¤äÍÞ¤¨¤¿±éµ»¤Ç²èÌÌ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Âç¿Í¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£µÌ¤ò±é¤¸¤ë¾®ß·¤â·ù¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê°Ìò¤ò¹¥±é¡£µÌ¤ÎÁþ¤é¤·¤µ¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¤È¤ÎÂÐ·è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¾®ß·¤Î±éµ»¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀìÂ°»ÊË¡½ñ»Î¤òÌ³¤á¤ë¼ò°æ·ÃÈþ»Ò(¿ÀÌî»°Îë)¤âÌ¯¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¡£·§Âô¤Î¾å»Ê¤ÇÃæÌîËÌÀÇÌ³½ð¤Î½ðÄ¹¤Ç¤¢¤ë°ÂÀ¾¸µµÁ(¿á±ÛËþ)¤â°ìÊÊ¤¢¤ê¡¢·§Âô¤¬É¹¼¼¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆË¾·î¤Ë´Æ»ë¤òÌ¿¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤ÏÃ±½ã¤ÊñÙ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¶¦Æ±µÓËÜ¤Î´ä²¼Íª»Ò¤Ï¡¢¡ÖÁêËÀ¡×¤ä¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÏÓÍø¤¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ï¤ª¼ê¤ÎÊª¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»×¤ï¤Ì¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡£»£±ÆÃæ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤â´¶À÷¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î±é½Ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢2024Ç¯½©¤Ë¸ø³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¸øÌ³°÷¤È7¿Í¤Îº¾µ½»Õ¡×¤Ï¡¢ÆâÌî¤òÃæ¿´¤Ë·ÝÃ£¼Ô¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â·¤¤¡¢¾å¼Á¤Ê±éµ»¹çÀï¤¬³Ú¤·¤á¤ë½¨ºî¡£ºÇ¸å¤Î»Å³Ý¤±¤ò¸«È´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÅÏÊÕÉÒ¼ù
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¸øÌ³°÷¤È7¿Í¤Îº¾µ½»Õ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯6·î1Æü(Æü)21:00¡Á¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø