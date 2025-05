果たして、正解は?

正解は「私の知る限りでは」でした!

「as〜as」=「〜くらい」、「far」=「遠い」という意味。

あくまで自分の知識や情報の範囲で話していることをやわらかく伝えたいときに使えますよ。

「As far as I know, he's a nice guy.」

(私が知る限り、彼はいいやつだよ。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。