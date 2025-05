『ヘルボーイ』シリーズの原作者マイク・ミニョーラ自ら脚本に参加した映画『ヘルボーイ/ザ・クルキッドマン』より、特報映像と場面写真が届けられた。



シリーズ屈指の原作コミック「ヘルボーイ:捻じくれた男」がついに完全実写化。アメリカ・アパラチアの山中にある人里離れた寒村が舞台となり、かつて悪魔と契約を交わした人々の“罪”が今なお燻る、呪われた土地にヘルボーイが足を踏み入れる。

死者がさまよい、魔女が欲望に手を染め、過去と向き合うことすら許されない。相次ぐ奇怪な事件の元凶は、「歪んだ男」と呼ばれる悪魔の仕業だという…。闇を叩き潰せ。シリーズ史上、最もダークなヘルボーイが降臨する。

超常現象調査防衛局〈B.P.R.D.〉の捜査官ヘルボーイと新人エージェントのジョーが訪れたのは、アパラチアの山奥にひっそりと佇む寒村。閉ざされた土地で、怯えながら暮らす村人たち。そして相次ぐ奇怪な事件が起こる。そのすべては、「歪んだ男」と呼ばれる悪魔の仕業だという。

そんな中、一人の男が村へ戻ってくる。名はトム・フェレル。二十年前、悪魔と契約し、魂を奪われたと語る彼の帰還が、呪われた因縁を呼び覚ましてしまったのだ。欲望に取り憑かれた魔女たち、魂を喰らう悪魔、そして決して逃れられぬ“契約”の呪い。ヘルボーイは滅びの右腕で、この地に巣食う闇を打ち砕く。

予告編では、ヘルボーイの前に立ち塞がる悪魔や魔女が登場。「歪んだ男(クルキッドマン)」という台詞と共に、静寂の森の中に現れた歪んだ男が、突如首をボキッと折る衝撃音から映像が進んでいく。女性が絶叫しながら、変な方向に足が折れ曲がる描写、木に吊られた女性が蛇に噛まれる衝撃カットまで。寒村に起きている怪異の元凶は、魂を食う悪魔(「歪んだ男(クルキッドマン)」が引き起こしている事を知ったヘルボーイは、「くたばれヘビ野郎」という捨て台詞を残しながら、滅びの右腕で敵を叩き潰す!

『ヘルボーイ/ザ・クルキッドマン』は2025年7月4日、日本公開。