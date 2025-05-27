Ï¢¹ç¡¢ÃÏÊýÄÂ¾å¤²¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¡×¡¡Ë§Ìî²ñÄ¹¤é³ÆÃÏÂåÉ½½é¤á¤Æ°ìÆ²¤Ë
¡¡Ï¢¹ç¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ÎÇÈµÚ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Ë§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÃÏÊý¤ËÂ¿¤¤¡ËÃæ¾®ÁÈ¹ç¤Î¸ò¾Ä¤Ï¥ä¥Þ¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ï¢¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÕÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¹çÆ±¤Ç²ñ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡È¯¸À¤·¤¿Ï¢¹ç¹Åç¤ÎÂçÌî¿¿¿Í²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂç¼ê¤ÈÃæ¾®¤Î³Êº¹À§Àµ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ï¢¹çËÌ³¤Æ»¤Î¿Ü´ÖÅù²ñÄ¹¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢JRÅìµþ±Ø¶á¤¯¤Ç³¹Æ¬³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£