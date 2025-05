DEAN & DELUCA、数量限定で大岡氏のアートを配した「トートバッグ」「クッキー缶」発売、6月3日から

食品などを販売する「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は6月3日、公式オンラインストアと全国の店舗で、画家・大岡弘晃氏のアートを配した「トートバッグ」「クッキー缶」を発売する。

数量限定のため、なくなり次第終了となる。予約・取り置きは不可。

DEAN & DELUCA「Sanctuary is here クッキー缶」

〈6月3日 発売商品〉

◆Sanctuary is here トートバッグ(税込5,500円)

◆Sanctuary is here クッキー缶(税込2,592円)

大岡弘晃(おおおかひろあき)氏のアートは、2024年のディーン&デルーカのホリデー商品にも登場した。今回は、カラフルな色彩のアートを配したトートバッグとクッキー缶を展開。

「Sanctuary is here トートバッグ」は、本体の片面とハンドル部分に大岡氏のアートを、もう片面には「DEAN & DELUCA」のロゴを配した。生地には、製造過程での環境負荷が少ない素材「PlaX」を練りこんだコットンを使用している。内ポケット付き。バッグの大きさは、約縦41cm×幅41cm(マチなし)。原材料は、コットン92%、ポリ乳酸8%(Plax)。販売店舗は、「DEAN & DELUCA」のオンラインストアとマーケット店舗。

DEAN & DELUCA「Sanctuary is here トートバッグ」

DEAN & DELUCA「Sanctuary is here トートバッグ」

「Sanctuary is here クッキー缶」は、4種のフレーバーのクッキーと、大岡氏のアートの色合いに仕上げたミニメレンゲが入っている。クッキーは、大岡氏の象徴的なアートモチーフである手や星、月、風をかたどった。缶には、大岡氏のアートと「DEAN & DELUCA」のロゴが描かれている。取扱店舗は、オンラインストア、マーケット店舗、カフェ店舗。

◆クッキー・ミニメレンゲの内容

クッキー4種(プレーン、アールグレイ、ソルトキャラメル、ココア)

メレンゲ3種(ストロベリー、ブルーベリー、カシス)

DEAN & DELUCA「Sanctuary is here クッキー缶」

〈「たまプラーザ店」では展示会を開催〉

なお、今回の発売にあわせて「DEAN & DELUCA たまプラーザ店」では、大岡氏の作品を設置・販売(オンラインストアにて決済)する展示会を行う。展示販売会の収益金の10%は、森林保全団体「more trees(モア・トゥリーズ)」に寄付される。

◆展示会期:5月17日〜6月9日

・6月1日10〜15時大岡氏在廊予定。

・6月1日10時〜「たまプラーザ店」限定で「Sanctuary is hereトートバッグ」と「Sanctuary is hereクッキー缶」をあわせて購入した人のうち先着50人は、通常のバッグの代わりに大岡氏が金彩を施した特別仕様のバッグとなる。

■DEAN & DELUCA 公式サイト内「大岡弘晃氏のアートを いつもそばに バッグ&クッキー缶」特集