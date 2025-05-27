¡ÖÍð»¨¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥´¥ß¤À¤È¡Å¡×³¤¼«Ââ°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¡¡¹©¾ì¤«¤éÅÅÀþ¥±¡¼¥Ö¥ëÅð¤ó¤ÇÇäµÑ¡ÅÌó26Ëü±ßÆÀ¤ë
Ì±´Ö´ë¶È¤Î¹©¾ì¤«¤éÅÅÀþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÅð¤ß¡¢ÇäµÑ¤·¤ÆÉÔÅö¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î40Âå¤ÎÂâ°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦¸î±Ò´Ï¤»¤È¤®¤ê¤Î40Âå¤Î1Åù³¤Áâ¤Ç¤¹¡£
ÉñÄáÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Åù³¤Áâ¤ÏµîÇ¯6·î¡Á8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉñÄá»ÔÆâ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î¹©¾ì¤ËÌµ»Ü¾û¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢ÅÅÀþ¥±¡¼¥Ö¥ëÌó780¥¥í¤òÅð¤ß¡¢»ÔÆâ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¡¢·×Ìó26Ëü200±ß¤ÎÍø±×¤òÉÔÅö¤ËÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1Åù³¤Áâ¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹©¾ìÆâ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Íð»¨¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤é¥´¥ß¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»ý¤Áµî¤Ã¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤È°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉñÄáÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Ï¡¢¡ÖÂâ°÷¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤òÀ¸µ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂâ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÉþÌ³»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸·Àµ¤Êµ¬Î§¤ò°Ý»ý¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£