¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ö¥Õ¥¨¥¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤ê¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡¡´é·¿ÍÆ´ï¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤òÉõÆþ
¡¡¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢5·î²¼½Ü¤«¤é¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥¨¥¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡¿¥×¥ê¥ó¥È¥é¥à¥Í¡Ë¡×¤ò¡¢¡ÖÀ¾¥²¡¼¥ÈÅ¹ JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡°¦¤é¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥é¥à¥Í¾ÜºÙ
¢£¿©¤Ù¤¿¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¡º£²ó¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡Ö¥Õ¥¨¥¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤ê¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ª²Û»Ò2¼ï¡£
¡¡¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥¨¥ ¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥Õ¥¨¥¤¯¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î´é¤ä¡ÈEXPO2025¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÉÁ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼8Ëç¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥¨¥ ¥×¥ê¥ó¥È¥é¥à¥Í¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊñÁõ¤Î¥é¥à¥Í¤ò10Î³ÉõÆþ¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤ä»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡°¦¤é¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥é¥à¥Í¾ÜºÙ
¢£¿©¤Ù¤¿¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¡º£²ó¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡Ö¥Õ¥¨¥¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤ê¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ª²Û»Ò2¼ï¡£
¡¡¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥¨¥ ¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥Õ¥¨¥¤¯¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î´é¤ä¡ÈEXPO2025¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÉÁ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼8Ëç¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥Õ¥¨¥ ¥×¥ê¥ó¥È¥é¥à¥Í¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊñÁõ¤Î¥é¥à¥Í¤ò10Î³ÉõÆþ¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤ä»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤À¡£