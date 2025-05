話題の男性声優の素顔にせまる季刊発行のPHOTOマガジン「TVガイドVOICE STARS」は、6月17日発売の次号「vol.34」の表紙を古川慎が飾ることを発表し、全ラインナップが解禁された。6月18日にミニアルバム「Catch Me If You Can」をリリースする古川がソロで表紙を飾るのは、2020年発売の「vol.16」以来5年ぶり。夜・イルミネーションといった、当時と近いシチュエーションのもとで撮影された。この5年で培ってきたであろう貫禄と、当時と変わらぬフラットな人柄がにじみ出た写真の数々を、20ページにわたり掲載する大特集となっている。自身の半生を振り返り、音楽のルーツをたどる1万字超えのインタビューも掲載されている。

裏表紙には、すとぷりのジェルが登場。企画・編集・収録・キャラクターデザインなど、全てをセルフプロデュースしてきた「遠井さん」シリーズが待望のアニメ映画化。7月18日(金)の公開に先駆け、作品やキャラクターの魅力を徹底解剖する。近日公開予定のジェルの描き下ろしイラストも要チェックだ。中面では、TVアニメ放送を控える少年漫画3作品をピックアップ。CBC・TBS系TVアニメ「ガチアクタ」に出演する小西克幸、日本テレビ系TVアニメ「桃源暗鬼」に出演する浦和希と西山宏太朗、テレ東ほかTVアニメ『怪獣8号』第2期に出演する福西勝也と内山昂輝が登場する。ほか、小笠原仁、小林千晃、三木眞一郎、石田彰など豪華声優陣が目白押し。大好評のKis-My-Ft2・宮田俊哉連載「イケボに会いたくて」は、女性声優の前田佳織里をゲストに迎えた6周年記念スペシャルを届ける。木村良平の飲み歩き連載や谷山紀章、土岐隼一へのインタビューなど、同誌でしか読めないコンテンツが満載。声優ファンにとって見逃せない一冊となっている。