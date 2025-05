東京都内全655駅の空模様を、リアルタイムでピンポイントに チェック！青山シビルエンジニヤリング『イマ鉄。』

青山シビルエンジニヤリングは、東京都内全655駅の空模様をリアルタイムでピンポイントに確認できる無料のWebサイト『イマ鉄。』を公開しました。

青山シビルエンジニヤリング『イマ鉄。』

対応機種: このサービスはアプリではなく、ブラウザ専用。

スマートフォン、タブレット、PCなどの各種端末のブラウザから利用できます。

※スマートフォンやタブレットでは、「ホーム画面に追加」することでアプリのようにスムーズに利用できます。

※主要ブラウザ(Chrome、Safari、Edge、Firefox)に対応

開設日時: 2025年5月17日(土)

利用料金: 無料

■サイトの特徴

(1) 駅単位のリアルタイム気象表示

東京都内の鉄道駅ごとに、空間補完技術を用いて現在の気象を推定・表示。

外出前に“いま”の空模様を確認できます。

(2) 快適さをキャラクターで可視化

天候に応じて表情が変わるキャラクター「シグニャる」が、駅ごとの快適さをやさしく伝えます。

天気に詳しくない方でも、感覚的に状況を把握できます。

(3) お気に入り機能とソラMAP

よく使う駅を登録できるお気に入り機能に加え、東京都全域の気象状況を地図で確認できる「ソラMAP」も搭載。

日々の通勤・通学ルートをスムーズにサポートします。

