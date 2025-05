ロッテリアに、初夏にぴったりの杏仁シェーキやトロピカルフルーツのドリンクが登場。

「ロッテリアのアジアンドリンクフェア」が、期間限定で開催されます☆

ロッテリア「アジアンドリンクフェア」

販売期間:2025年5月30日(金)〜6月下旬まで販売予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く231店舗で販売予定

※「シェーキ マンゴー杏仁」と「シェーキ いちご杏仁」は機器調整により販売していない場合があります

※「シェーキ マンゴー杏仁」と「シェーキ いちご杏仁」はデリバリーでの販売はありません

ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、期間限定の「アジアンドリンクフェア」を開催。

夏の始まりを感じる時期に合わせて、爽やかな味わいを楽しめる、アジアンテイストのドリンク計4品が販売されます!

期間限定で登場するドリンクは、見た目も味も爽やかなフルーツソースを合わせた杏仁フレーバーのシェーキや、トロピカルフルーツをたっぷり使用したソーダとアイスティー。

「シェーキ マンゴー杏仁」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースが合わせてあります。

杏仁シェーキのすっきりとした甘みと、マンゴーソースのトロピカルで濃厚な味わいが相性抜群なスイーツシェーキです。

さらに、杏仁フレーバーのシェーキに、いちごの果肉入りソースを合わせた「シェーキ いちご杏仁」も登場。

杏仁シェーキの甘みと、いちごソースの甘酸っぱい味わいを楽しめます☆

また、鮮やかな色合いのオレンジ・マンゴー・ミックスベリーなどのフローズンフルーツと、爽やかな酸味が心地よいパッションフルーツのシロップを合わせたドリンクも!

すっきりとしたソーダと合わせた「トロピカルフルーツソーダ」と、アイスティーと合わせた「トロピカルフルーツアイスティー」も販売されます。

シェーキ マンゴー杏仁

価格:350円(税込)

「シェーキ マンゴー杏仁」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースを合わせたスイーツシェーキ。

杏仁シェーキのすっきりとした甘みと、マンゴーソースのトロピカルで濃厚な味わいが相性抜群です!

シェーキ いちご杏仁

価格:350円(税込)

杏仁フレーバーのシェーキに、いちごの果肉入りソースを合わせた「シェーキ いちご杏仁」

杏仁シェーキの甘みと、いちごソースの甘酸っぱい味わいを楽しめる一品です☆

トロピカルフルーツソーダ

価格:390円(税込)

「トロピカルフルーツソーダ」は、すっきり爽快なドリンク。

ソーダに、鮮やかな色合いのオレンジ・マンゴー・ミックスベリーなどのフローズンフルーツと、爽やかな酸味が心地よいパッションフルーツのシロップを合わせています!

トロピカルフルーツアイスティー

価格:390円(税込)

彩り鮮やかなオレンジ・マンゴー・ミックスベリーなどのフローズンフルーツと、爽やかな酸味のパッションフルーツシロップを使ったドリンクにはアイスティーも登場。

フルーティーで、すっきりとした美味しさが、暑くなる季節にぴったりのドリンクです☆

初夏にぴったりな、杏仁フレーバーやトロピカルフルーツを使ったドリンクが登場。

ロッテリアの「アジアンドリンクフェア」は、2025年5月30日より期間限定開催です☆

