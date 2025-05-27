¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯22Ç¯¥É¥é1¥¤¥Ò¥Í1·³½é¾º³Ê¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËµÛ¼ý¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ý22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¤¥Ò¥Í¤Ï1·³¤Ë½é¾º³Ê¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËµÛ¼ý¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýÀ¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹ä¤Ï»î¹çÁ°¡¢Êá¼ê¤ÎÆóÎÝÁ÷µåÎý½¬¤Ç°Á÷µå¤¬Â³¤¤¤¿ËÒÌî¤ÈÃºÃ«¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ä¤Ð¤¤¤¾¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡×¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýºå¿ÀÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎDeNA¡¦º´Ìî¡£Îý½¬Ãæ¤Ë½Ð¿È¥Á¡¼¥à¡ÖÉ§ºêÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡ÖÀÊ¤Ï¤É¤³¤éÊÕ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸åÊý¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤½¤³¡Á¡Á¤Ã¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ý¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºàÃæ¤À¤Ã¤¿DeNA¡¦ÆþÍèÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤ËÆÍÁ³¡ÖÆþÍè¤µ¤ó¤Ã¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤·¤ÆÊâ¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¨¤Ø¤Ø¡×¡£¤«¤Ê¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý²¬»³»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿DeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¤Ó¤À¤ó¤´¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¬»³¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£ÎÙ¤ÎµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶Ã¤¯¤È¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¶¤ÎÉô²°¤À¤±¡©¡×¡£ÈÖÄ¹»ÅÍÍ¥ë¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ýºòÇ¯7·î7Æü¤òºÇ¸å¤Ë15»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡£Á°²óÅÐÈÄ¸å¤ËÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤Î¾¡Èø»û¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¾¡¤ÁÀ±¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥À¥ë¥Þ¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£