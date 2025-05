米津玄師が、全国ツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催する。

本ツアーは、2026年11月6日から12月17日の期間、長野を皮切りに、大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川にて開催される全国6都市14公演のアリーナツアーに。チケット最速申込は、6月10日12時~6月15日23時59分までの受付となり、6月11日にリリースされる15thシングル『Plazma / BOW AND ARROW』に初回特典として全形態に封入されるシリアルナンバーで行うことができる。

15シングル『Plazma / BOW AND ARROW』は、ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージのハロ盤、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにしたインストーラーデバイス盤、通常盤『Plazma / BOW AND ARROW』、通常盤『BOW AND ARROW / Plazma』の全4形態で予約を受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)