離婚伝説が、2024年3月にリリースしたアルバム『離婚伝説』を7月23日にリパッケージしてリリースする。

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同作品は、2024年3月にリリースしたアルバム『離婚伝説』が、『第17回CDショップ大賞2025』で＜青＞大賞を受賞したことを記念したリパッケージ作品。

すでにリリースされている作品内容にボーナストラックを1曲追加収録し、初回生産限定盤には初ワンマンライブ『1st ONEMAN LIVE 愛が一層メロウ -Love is more Mellow- @Zepp Shinjuku(TOKYO)2024.03.23』の映像を、初の映像作品として収録する。同作品は各種音楽サービスでの配信は行わず、CDのみでの発売となる。

なお、離婚伝説はZepp Shinjuku(TOKYO)を皮切りに全国を周る『離婚伝説 2025 ONEMAN TOUR』のチケットのオフィシャル3次先行抽選を、6月15日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）