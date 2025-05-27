ÆóµÜÏÂÌéMC¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤ËSP¡Ù¤Ç¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¹õÅÄ½Ó²ð¤¬»Ê²ñ¤ËÄ©Àï¡ª¥È¥é¥¸¥ãµÜ¶á³¤ÅÍ¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Ë¶ËÈë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢°ÂÅè½¨À¸¤¬¡Ö5¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¶ÛµÞ·ëÀ®¡ª
ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢°ÛÎã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊª»ö¤ä¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
5·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢DJ KOO¡ÊTRF¡Ë¡¢¹õÅÄ½Ó²ð¡Ê¥³¥Ö¥¯¥í¡Ë¡¢²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢MC¤ÏÆóµÜ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥³¥Ö¥¯¥í¹õÅÄ½Ó²ð¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¥½¥í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ýÏ¿¤ËÉÔ°Â¤²¡£¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ËMC¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÆóµÜ¤âÉÔ°Â¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¸¡¾Ú¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤Îµ¼Ô²ñ¸«Ãæ¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×µÜ¶á³¤ÅÍ¤¬¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÀøÆþ¤·¶ËÈë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥¥ã¥ó¥×·Ð¸³¥¼¥í¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×µÈÂôÎ¼¤¬Ìµ¿ÍÅç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×Ä©Àï¤Ê¤É¡¢2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£µÜ¶á³¤ÅÍ¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Ë¶ËÈë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡Ä!?
µÜ¶á³¤ÅÍ¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÍèÆüÃæ¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÀøÆþ¤·¡¢µ¼Ô¼ÁÌä¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÃæ·Ñ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¡£
¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö»ä¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤òÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ÏËÌËãÍ§»Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï»ä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿!!¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ·ÑÀè¤ÎµÜ¶á¤Î¼ê¤Ë¤ÏÆóµÜ¤Î´é¼Ì¿¿¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤±¤ó¶Ì¤¬¡Ä¡£ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤â¾Ç¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡¢µÜ¶á¤Ï¤Ê¤¼¤«¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤½¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿µÜ¶á¤ÏÆóµÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¶ËÈë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¡©¡Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«!?
¢£µÈÂôÎ¼¤¬¥¥ã¥ó¥×·Ð¸³¥¼¥í¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×Ìµ¿ÍÅç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¡ª
ÉáÃÊ¤ÏÄ«¤«¤éÍâÄ«¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÈÂô¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥×·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÄ¶¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤ÊµÈÂô¤¬¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£¡Ö¥Æ¥ó¥ÈÄ¥¤ê¡×¡Ö¿©ºàÄ´Ã£¡×¡Ö¿Å½¦¤¤¡×¡Ö²Ð¤ª¤³¤·¡×¡ÖÄ´Íý¡×¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¹©Äø¤ò¤¤¤¯¤Ä¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¼Â¤ÏYouTube¤ÇÌµ¿ÍÅç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊµÈÂô¤ÏÃÎ¼±¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¡£ Í¾Íµ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼«ÎÏ¤Ç¿©ºàÄ´Ã£¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÀ¸¤Êª¤¬¿¨¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤¬¡Ä¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ìÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊµÈÂô¤Î½éÌµ¿ÍÅç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë!?
¢£¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤é¤¬½¸·ë¤·¡Ö5¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ò¶ÛµÞ·ëÀ®¡ª 5¿Í¤ÇÎ¦¾åÁª¼ê¤ËÄ©¤à¡ª
¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿Ã£¿Í¤Ë5¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿·´ë²è¡Ö5¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¡£º£²ó¤Ï¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢°ÂÅè½¨À¸¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¤¬¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤ËÄ©¤à¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤Ç»³¤Î¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¡¢·ª¸¶Ä¾±û vs ¡Ö5¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Ç1000¥áー¥È¥ëÁöÂÐ·è¡ª¡¡·ª¸¶¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç1000¥áー¥È¥ë¤òÁö¤ê¡¢5¿Í¤Ï200¥áー¥È¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«!?
¢£Ãý¤ê¤¬Éð´ï¤Î·Ý¿Í¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡×Ê¸¾Ï¤Ç¾¡Éé¡ª ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡ª
Âç¹¥É¾¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¬¥¿¦¿Í´ë²è¡£¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Æ¿Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥é¥¸¥ª¤Î¤ªÊØ¤êÅê¹Æ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤ÏÃý¤ê¤¬Éð´ï¤Î·Ý¿Í¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤¬Ä©Àï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ÙÊüÁ÷½ª¤ï¤ê¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£»Ö¤é¤¯¤ÎÃ£¼Ô¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´¶Ã²¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»Ö¤é¤¯¤Î¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¸¥ª13¶ÉÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡Ä!?
(C)TBS
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤ËSP¡Ù
05/28¡Ê¿å¡Ë20:54～22:57
MC¡§ÆóµÜÏÂÌé
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡§¥¢¥ó ¥ß¥«¡¡²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¡¹õÅÄ½Ó²ð¡Ê¥³¥Ö¥¯¥í¡Ë¡¡DJ KOO¡ÊTRF¡Ë¡¡µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¡É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡Ë
VTR¥²¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡§°ÂÅè½¨À¸¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¡¿ÀÌîÂçÃÏ¡¡·ª¸¶Ä¾±û¡¡¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB&ZAI¡Ë¡¡Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¡À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¡µÈÂô Î¼
¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/ninonanoni_tbs/