富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」が、開業5周年記念のフィナーレ期間を迎えます!

期間中、人気キャラクター「暁」の描き下ろしイラストが初登場し、「暁」をイメージしたフォトスポットやメニューなどが展開される予定です。

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」開業5周年記念フィナーレ

(c)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

開催期間:2025年5月31日(土)〜8月17日(日)

場所:富士急ハイランド NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里

富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」で、開業5周年記念のフィナーレが始まります!

期間中、人気キャラクター「暁」の描き下ろしイラストが初登場。

「暁」のフォトスポット、“暁”にちなんだ5周年限定の新メニューが販売され、開業5周年イベントのクライマックスを迎えます。

第1弾から第3弾まで好評を博してきた描き下ろしイラストシリーズの最後を飾るのは「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」ら、NARUTOの人気集団“暁”の主要メンバーたち。

富士 木ノ葉隠れの里にも「暁」が降臨し、5周年の集大成としてイベントを一層盛り上げます☆

その他、“暁”のキャラクターが飛び出すARフォトスポットが里内や周辺施設に登場するほか、第1弾から販売されている5周年限定メニューに加えて、6月7日からは5周年の新作グッズも登場。

開業5周年のお祝いもクライマックスを迎え、イベント盛りだくさんの「富士 木ノ葉隠れの里」に注目です!

キャラクターが飛び出すARフォトスポット

設置場所:富士 木ノ葉隠れの里内

開業5周年の描き下ろしイラスト、「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」のARフォトスポットが里内や周辺施設に登場。

スマートフォンでQRコードを読み取り、フォトパネルにカメラをかざすと、キャラクターが飛び出し、一緒に撮影することができます。

※画像はイメージです

5周年フィナーレ限定メニュー

5周年イベント第一弾からこれまで、ラーメン一楽、串焼きQ、ハイランドリゾート ホテル&スパ内「マカロニクラブ」では、5周年限定メニューを販売。

今回のフィナーレイベントでは、「暁」にちなんだ期間限定の新メニューが追加されます。

また、5周年限定メニューを注文された方にはオリジナルホログラムステッカーをランダムでプレゼント☆

ラーメン一楽 新メニュー「フィナーレスペシャルドリンク〜“暁”〜」

価格:700円(税込)

配布ステッカー:うずまきナルト or トビ

※2種ランダム配布

新作ドリンク「フィナーレスペシャルドリンク〜“暁”〜」が登場。

どのような味わいなのか、今から楽しみです☆

串焼きQ 新メニュー「“暁”の海苔梅団子」

価格:700円(税込)

配布ステッカー:うちはサスケ or うちはイタチ

※2種ランダム配布

新メニューとして登場する「“暁”の海苔梅団子」

海苔がたっぷりかかった、暑い季節もさっぱり味わえる梅団子です。

ハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」 新メニュー「イカ墨とトマトソースのパエリア 〜“暁”襲来〜」など3品

メニュー・価格:

・イカ墨とトマトソースのパエリア 〜“暁”襲来〜 2,000円(税込)

・“暁”ラテ 850円(税込) ※イタチ・デイダラ・サソリ・トビから選べます

・“暁”ドリンク 〜赫夜〜 850円(税込)

配布ステッカー:春野サクラorはたけカカシ or デイダラ or サソリ

※4種ランダム配布

赤と黒の見た目のインパクトが大きな「イカ墨とトマトソースのパエリア 〜“暁”襲来〜」など、3品が登場。

5周年のフィナーレにぴったりのメニューが揃います☆

5周年限定メニュー購入で、オリジナルステッカープレゼント

「ラーメン一楽」「串焼きQ」「マカロニクラブ」の店舗で販売される5周年限定メニューを購入すると、これまでの5周年イベントに引き続き、描き下ろしホログラムステッカーを1枚プレゼント!

フィナーレイベントでは、「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」の4種類のステッカーが追加されます。

※各キャラクターの配布店舗はHPを確認ください

※第一弾で登場したホログラムステッカーも引き続き配布されます

描き下ろしの新作グッズ販売

グッズ名・価格:

・ランダム缶バッジ 500円(税抜)

・Tシャツ 2,900円(税抜)

・トートバッグ 2,200円(税抜)

発売日:2025年6月7日(土)

5周年描き下ろしオリジナルグッズに新グッズが登場。

ランダム仕様の缶バッジのほか、Tシャツ、トートバッグなどが販売されます。

マストバイキャンペーンでオリジナルチャームをプレゼント

5周年イベント期間中に「お土産処」にて、1会計4,000円(税込)毎の購入で、オリジナルチャームが1つプレゼントされています。

フィナーレでは、第一弾で登場した4種のチャームに加えて、「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」の描きおろしデザインのオリジナルチャームが登場!

さらに15,000円(税込)以上購入で、オリジナルマルシェバッグがもらえます☆

※2025年6月7日(土)より配布開始。

※全商品が対象

※無くなり次第配布終了

※デザインはランダムで配布。

※第一弾のナルト・サスケ・サクラ・カカシデザインのチャームは配布継続

NARUTOルームにもフィナーレ描きおろしデザインが登場

宿泊料金:1名・20,750 円〜(4名1室利用の場合)

※シーズンにより異なる

期間:2025年7月19日(土)〜2025年8月17日(日)

客室名:‐ジャパニーズニンジャ スイートルーム‐ 忍ノ間

定員:6名

予約方法:ハイランドリゾート ホテル&スパ公式サイトより予約

※電話予約不可

富士急ハイランドに隣接するハイランドリゾート ホテル&スパのNARUTOルーム「−ジャパニーズニンジャ スイートルーム− 忍ノ間」の室内では、「暁」のイラストが登場します。

さらに、第2弾より実施中の「波風ミナトのオリジナルボイスが録音された目覚まし時計」が大好評につき、フィナーレイベントでも登場が決定。

「波風ミナト」の声で目が覚める、素敵な朝を体験できます。

また、第1弾に引き続き、宿泊者限定で、先着100名にオリジナルバスタオルが当たるキャンペーンも実施されます☆

お祝いメッセージボードに「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」が登場

5周年お祝いメッセージボードに、ファイナル描きおろしイラストの「うちはイタチ」「デイダラ」「サソリ」「トビ」が追加で登場。

希望の方には里内の「お土産処」でペンが貸し出されるので、メッセージを記入して、思い出を作ることができます。

※画像はイメージです

“暁”の描き下ろしイラストのフォトスポットや新作グッズも登場。

「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」5周年のフィナーレは、2025年5月31日(土)から8月17日(日)まで、富士急ハイランドにて開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “暁”の描き下ろしイラストが主役!富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」開業5周年記念フィナーレ appeared first on Dtimes.