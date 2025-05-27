¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤¬¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¡¡·Ù»ëÄ£¤¬¼õÍý¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1000Ëü±ß¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤Ì±Çñ¤ÎÅÚÃÏ¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤«
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤¬¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¡¡·Ù»ëÄ£¤¬¼õÍý¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1000Ëü±ß¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤Ì±Çñ¤ÎÅÚÃÏ¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤«
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡¡ÂçÄÅ°½¹á ÅÞ¼ó
¡Ö¹ðÁÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÅÞ»ñ¶â¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Ï¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö»á¤Ë¤ÏÅÞ¤Î»ñ¶â¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1000Ëü±ß¤ÏÃ¸Ï©Åç¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤Ì±Çñ¤ÎÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò