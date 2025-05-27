『仮面ライダークウガ』25周年記念CD-BOX 未商品化音源90曲を含む全203曲を収録へ
平成仮面ライダーシリーズの原点『仮面ライダークウガ』が2025年に放送開始25周年を迎えたことを記念し、番組を彩った名曲を収録したCD-BOX『仮面ライダークウガ 25th Anniversary Ultimate Music BOX』が6月11日に発売する。内容の精査を重ねていく中で、収録内容を未商品化音源90曲を含む全203曲にアップデートしたことが発表された。
【画像】CD-BOX『仮面ライダークウガ 25th Anniversary Ultimate Music BOX』の収録内容
主題歌「仮面ライダークウガ！」をはじめとする主題歌、挿入歌のすべて。そして、作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた劇中BGMと未商品化音源を含む全203曲をCD6枚組に収録する。
収録内容：
■Disc01【SONGS ＆ KARAOKE Part1】
01：仮面ライダークウガ！／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
02：青空になる／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
03：TRY ＆ CHASE／歌：田中昌之
（作詩：桑原永江 作曲・編曲：佐橋俊彦）
04：power of soul／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：奥慶一）
05：Red Desire／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
06：Blue Higher／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
07：Believe in Miracle／歌：村田和美
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
08：Edge of Green／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
09：薔薇の掟／歌：七森美江
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
10：PURPLE PRIDE／歌：坂井紀雄
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
11：It comes rain／歌：葛山信吾
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
12：BEATCHASER 2000／歌：橋本 仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
13：Rising your power to Gold／歌：坂井紀雄
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
14：装甲機GOURAM／歌：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：奥慶一）
15：たんぽぽのおはな／歌：葵 若菜 コーラス：わかば児童合唱団
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
16：Say Alright!／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
■Disc02【SONGS ＆ KARAOKE Part2】
01：THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ！ 英語ver.〜／歌：田中昌之 コーラス：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 英訳詩：T-CRANE 作曲・編曲：佐橋俊彦）
02：究極の闇／歌：坂井紀雄
（作詩：村山桂 作曲・編曲：佐橋俊彦）
03：Love is my life／歌：大塚よしたか
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
04：Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜／歌：橋本 仁 コーラス：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 英訳詩：T-CRANE 作曲・編曲：佐橋俊彦）
05：薔薇の掟〜デスデデスver.〜／語り：七森美江
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
06：仮面ライダークウガ！〜イントロTV ver.〜／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
07：青空になる〜イントロ・レスver.〜／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
08：CARRY ON／歌：Bricks
（作詩・作曲・編曲：板倉雅一）
09：勇気をくれた人へ／歌：Bricks
（作詩：葛山信吾 作曲・編曲：板倉雅一 補作詩：秋谷銀四郎）
10：仮面ライダークウガ！（オリジナル・カラオケ）
11：青空になる（オリジナル・カラオケ）
12：TRY ＆ CHASE（オリジナル・カラオケ）
13：power of soul（オリジナル・カラオケ）
14：Red Desire（オリジナル・カラオケ）
15：Blue Higher（オリジナル・カラオケ）
16：Believe in Miracle（オリジナル・カラオケ）
17：Edge of Green（オリジナル・カラオケ）
■Disc03【SONGS ＆ KARAOKE Part3】
01：薔薇の掟（オリジナル・カラオケ）
02：PURPLE PRIDE（オリジナル・カラオケ）
03：It comes rain（オリジナル・カラオケ）
04：BEATCHASER 2000（オリジナル・カラオケ）
05：Rising your power to Gold（オリジナル・カラオケ）
06：装甲機GOURAM（オリジナル・カラオケ）
07：たんぽぽのおはな（オリジナル・カラオケ）
08：Say Alright!（オリジナル・カラオケ）
09：THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ！ 英語ver.〜（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
10：究極の闇（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
11：Love is my life（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
12：Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
13：CARRY ON（オリジナル・カラオケ）
14：勇気をくれた人へ（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
15：Edge of Green（純カラオケ）※未商品化音源
16：BEATCHASER 2000（純カラオケ）※未商品化音源
17：たんぽぽのおはな（純カラオケ）※未商品化音源
■Disc04【音楽集1＋未収録音楽集】
01：仮面ライダークウガ！（TVサイズ）
02：伝説〜古代（M-01a）
03：伝説〜崇高（M-01b）
04：邪悪〜跋扈（別）（M-07 Btype）
05：邪悪〜集団（M-05）
06：平穏（M-67）
07：不安（M-03 Btype）
08：戦慄〜異形（M-26b）
09：戦慄〜襲撃（別）（M-24b Loop抜き）
10：戦慄〜呻声（M-10）
11：緊迫〜憂慮（M-46）
12：緊迫〜暴虐（M-21a）
13：緊迫〜凶荒（M-41 Atype）
14：戦士〜五代（M-11）
15：戦士〜空我（M-13）
16：意志（M-58）
17：捜査〜難航（M-42）
18：捜査〜緊張（M-03a）
19：捜査〜焦燥（M-43）
20：捜査〜切迫（M-53 Atype）
21：激闘〜融合（M-56）
22：激闘〜海原（M-52 Ctype）
23：休息（M-61）
24：脅威〜怖気（M-21）
25：脅威〜急転（M-04）
26：英雄〜空高（M-52 Dtype）
27：英雄〜大地（M-52 Etype Piano抜き）
28：世界（M-62）
29：青空になる（TVサイズ）
30：暗躍（M-06）※未商品化音源
31：青空（M-06b）※未商品化音源
32：追尾（M-22）※未商品化音源
33：憐情（M-24）※未商品化音源
34：飛動（M-25）※未商品化音源
35：潜行（M-27）※未商品化音源
36：時代（M-28a）※未商品化音源
37：寂寞（M-28b）※未商品化音源
38：憂鬱（M-35）※未商品化音源
39：震慴（M-40）※未商品化音源
40：惨烈（M-54A）※未商品化音源
41：鼓動（M-54B）※未商品化音源
42：沈静（M-60）※未商品化音源
43：不審（M-63 その2）※未商品化音源
44：思慮（M-64）※未商品化音源
45：深省（M-65）※未商品化音源
46：虚星（M-66）※未商品化音源
47：哀慕（M-68／M-30）※未商品化音源
48：長閑（M-71／M-31）※未商品化音源
49：律動（其壱）（M-101）※未商品化音源
50：律動（其弐）（M-102）※未商品化音源
51：律動（其参）（M-103）※未商品化音源
52：律動（其肆）（M-104）※未商品化音源
53：律動（其伍）（M-105）※未商品化音源
54：律動（其陸）（M-106）※未商品化音源
55：残光（夕日-a）※未商品化音源
56：効果（E.Guitar素材）※未商品化音源
57：静謐（Strings Bridge1）※未商品化音源
58：新番組予告音楽（30秒ver.）※未商品化音源
59：新番組予告音楽（15秒ver.）※未商品化音源
60：TRY & CHSE（インストゥルメンタル）※未商品化音源
61：Red Desire（インストゥルメンタル）※未商品化音源
■Disc05【音楽集2】
01：発端（M-02）
02：仮面ライダークウガ！（インストゥルメンタル）
03：壊乱（M-12）
04：焦眉〜跋扈（M-07）
05：焦眉〜即発（M-45）
06：危急〜追尾（別）（M-22 Melo無）
07：危急〜疾走（M-29）
08：変化〜猛威（M-52 Btype）
09：変化〜颯然（M-55 Btype）
10：変化〜新型（M-52 Atype）
11：安穏（M-72／M-34）
12：幻妖（M-23 Organ抜き Voice ver.）
13：懊悩（M-33 Btype）
14：突撃（M-09）
15：閑寂（M-57）
16：示威（M-51）
17：予兆（M-44）
18：転身〜遊撃（M-55 Atype）
19：転身〜蹴撃（M-55 Ctype）
20：真摯（M-59）
21：幕間〜其壱（M-32a）
22：幕間〜其弐（M-32b）
23：幕間〜其参（M-32a クウガ無）
24：虐殺（M-74）
25：現象（M-76）
26：追跡〜応戦（M-79）
27：追跡〜抗戦（M-92）
28：激情（M-82）
29：太古（M-78）
30：武闘（M-98）
31：孤独（M-80）
32：踏査〜冥闇（M-71）
33：踏査〜心理（M-77）
34：疾駆〜勇猛（M-88）
35：疾駆〜肉弾（M-97）
36：勇気（M-85）
37：迫撃〜剣戟（M-100）
38：迫撃〜熾烈（M-99）
39：究極（M-101）
40：未来〜追憶（M-86）
41：未来〜透明（M-87）
42：青空になる（インストゥルメンタル）
■Disc06【未収録音楽集（別ver.）】
01：発端（別）（M-02 Btype）※未商品化音源
02：緊張（別）（M-03）※未商品化音源
03：急転（別）（M-04B）※未商品化音源
04：急転（前半）（M-04 前半）※未商品化音源
05：急転（後半）（M-04 後半）※未商品化音源
06：集団（別）（M-05 Btype）※未商品化音源
07：暗躍（別）（M-06 Btype）※未商品化音源
08：跋扈（M-07 Ctype）※未商品化音源
09：突撃（別）（M-09 Btype）※未商品化音源
10：壊乱（別）（M-12 Btype）※未商品化音源
11：空我（別）（M-13 Ending Solo Cut ver.）※未商品化音源
12：幻妖（別）（M-23）※未商品化音源
13：憐情（別壱）（M-24 Strings）※未商品化音源
14：憐情（別弐）（M-24 Melo Delay無）※未商品化音源
15：襲撃（M-24b）※未商品化音源
16：飛動（別）（M-25 Rhythmのみ）※未商品化音源
17：潜行（別）（M-27 Effect Loopのみ）※未商品化音源
18：時代（別）（M-28a Piano）※未商品化音源
19：幕間〜其肆（M-32 Short ver.）※未商品化音源
20：憂鬱（別）（M-35 別ver.）※未商品化音源
21：凶荒（別）（M-41 2ver.）※未商品化音源
22：即発（別）（M-45 Bridge）※未商品化音源
23：海原（別）（M-52 Ctype End）※未商品化音源
24：鼓動（別壱）（M-54B 心音無）※未商品化音源
25：鼓動（別弐）（M-54B Piano）※未商品化音源
26：思慮（別）（M-64 ゆっくりver.）※未商品化音源
27：哀慕（別）（M-68／M-30 Long ver.）※未商品化音源
28：冥闇（別）（M-71 Voice, Piano Cut ver.）※未商品化音源
29：応戦（別）（M-79 Piano Cut ver.）※未商品化音源
30：勇猛（別）（M-88 SEQ Cut ver.）※未商品化音源
31：肉弾（別）（M-97 Ending Solo Cut ver.）※未商品化音源
32：武闘（別）（M-98 Solo Cut ver.）※未商品化音源
33：剣戟（別）（M-100 Solo Cut ver.）※未商品化音源
34：律動（其壱別）（M-101B）※未商品化音源
35：残光（別）（夕日-b）※未商品化音源
36：静謐（別）（Strings Bridge2）※未商品化音源
37：White ＆ Red（M-01 Test）※未商品化音源
38：White ＆ Red（M-01 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
39：BG ＆ P（M-02 Test）※未商品化音源
40：BG ＆ P（M-02 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
41：Bike（M-03 Test）※未商品化音源
42：Bike（M-03 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
43：Battle（M-05 Test）※未商品化音源
44：Battle（M-05 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
45：仮面ライダークウガ！（TVサイズII）※未商品化音源
46：仮面ライダークウガ！（TVサイズIII）※未商品化音源
47：仮面ライダークウガ！（TVサイズIV）※未商品化音源
48：青空になる（TVサイズII）※未商品化音源
49：青空になる（TVサイズIII）※未商品化音源
50：青空になる（TVサイズIV）※未商品化音源
【画像】CD-BOX『仮面ライダークウガ 25th Anniversary Ultimate Music BOX』の収録内容
主題歌「仮面ライダークウガ！」をはじめとする主題歌、挿入歌のすべて。そして、作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた劇中BGMと未商品化音源を含む全203曲をCD6枚組に収録する。
■Disc01【SONGS ＆ KARAOKE Part1】
01：仮面ライダークウガ！／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
02：青空になる／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
03：TRY ＆ CHASE／歌：田中昌之
（作詩：桑原永江 作曲・編曲：佐橋俊彦）
04：power of soul／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：奥慶一）
05：Red Desire／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
06：Blue Higher／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
07：Believe in Miracle／歌：村田和美
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
08：Edge of Green／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
09：薔薇の掟／歌：七森美江
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
10：PURPLE PRIDE／歌：坂井紀雄
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
11：It comes rain／歌：葛山信吾
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
12：BEATCHASER 2000／歌：橋本 仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：三宅一徳）
13：Rising your power to Gold／歌：坂井紀雄
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
14：装甲機GOURAM／歌：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：奥慶一）
15：たんぽぽのおはな／歌：葵 若菜 コーラス：わかば児童合唱団
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
16：Say Alright!／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
■Disc02【SONGS ＆ KARAOKE Part2】
01：THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ！ 英語ver.〜／歌：田中昌之 コーラス：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 英訳詩：T-CRANE 作曲・編曲：佐橋俊彦）
02：究極の闇／歌：坂井紀雄
（作詩：村山桂 作曲・編曲：佐橋俊彦）
03：Love is my life／歌：大塚よしたか
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
04：Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜／歌：橋本 仁 コーラス：MICKEY-T.
（作詩：藤林聖子 英訳詩：T-CRANE 作曲・編曲：佐橋俊彦）
05：薔薇の掟〜デスデデスver.〜／語り：七森美江
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
06：仮面ライダークウガ！〜イントロTV ver.〜／歌：田中昌之
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
07：青空になる〜イントロ・レスver.〜／歌：橋本仁
（作詩：藤林聖子 作曲・編曲：佐橋俊彦）
08：CARRY ON／歌：Bricks
（作詩・作曲・編曲：板倉雅一）
09：勇気をくれた人へ／歌：Bricks
（作詩：葛山信吾 作曲・編曲：板倉雅一 補作詩：秋谷銀四郎）
10：仮面ライダークウガ！（オリジナル・カラオケ）
11：青空になる（オリジナル・カラオケ）
12：TRY ＆ CHASE（オリジナル・カラオケ）
13：power of soul（オリジナル・カラオケ）
14：Red Desire（オリジナル・カラオケ）
15：Blue Higher（オリジナル・カラオケ）
16：Believe in Miracle（オリジナル・カラオケ）
17：Edge of Green（オリジナル・カラオケ）
■Disc03【SONGS ＆ KARAOKE Part3】
01：薔薇の掟（オリジナル・カラオケ）
02：PURPLE PRIDE（オリジナル・カラオケ）
03：It comes rain（オリジナル・カラオケ）
04：BEATCHASER 2000（オリジナル・カラオケ）
05：Rising your power to Gold（オリジナル・カラオケ）
06：装甲機GOURAM（オリジナル・カラオケ）
07：たんぽぽのおはな（オリジナル・カラオケ）
08：Say Alright!（オリジナル・カラオケ）
09：THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ！ 英語ver.〜（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
10：究極の闇（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
11：Love is my life（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
12：Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
13：CARRY ON（オリジナル・カラオケ）
14：勇気をくれた人へ（オリジナル・カラオケ）※未商品化音源
15：Edge of Green（純カラオケ）※未商品化音源
16：BEATCHASER 2000（純カラオケ）※未商品化音源
17：たんぽぽのおはな（純カラオケ）※未商品化音源
■Disc04【音楽集1＋未収録音楽集】
01：仮面ライダークウガ！（TVサイズ）
02：伝説〜古代（M-01a）
03：伝説〜崇高（M-01b）
04：邪悪〜跋扈（別）（M-07 Btype）
05：邪悪〜集団（M-05）
06：平穏（M-67）
07：不安（M-03 Btype）
08：戦慄〜異形（M-26b）
09：戦慄〜襲撃（別）（M-24b Loop抜き）
10：戦慄〜呻声（M-10）
11：緊迫〜憂慮（M-46）
12：緊迫〜暴虐（M-21a）
13：緊迫〜凶荒（M-41 Atype）
14：戦士〜五代（M-11）
15：戦士〜空我（M-13）
16：意志（M-58）
17：捜査〜難航（M-42）
18：捜査〜緊張（M-03a）
19：捜査〜焦燥（M-43）
20：捜査〜切迫（M-53 Atype）
21：激闘〜融合（M-56）
22：激闘〜海原（M-52 Ctype）
23：休息（M-61）
24：脅威〜怖気（M-21）
25：脅威〜急転（M-04）
26：英雄〜空高（M-52 Dtype）
27：英雄〜大地（M-52 Etype Piano抜き）
28：世界（M-62）
29：青空になる（TVサイズ）
30：暗躍（M-06）※未商品化音源
31：青空（M-06b）※未商品化音源
32：追尾（M-22）※未商品化音源
33：憐情（M-24）※未商品化音源
34：飛動（M-25）※未商品化音源
35：潜行（M-27）※未商品化音源
36：時代（M-28a）※未商品化音源
37：寂寞（M-28b）※未商品化音源
38：憂鬱（M-35）※未商品化音源
39：震慴（M-40）※未商品化音源
40：惨烈（M-54A）※未商品化音源
41：鼓動（M-54B）※未商品化音源
42：沈静（M-60）※未商品化音源
43：不審（M-63 その2）※未商品化音源
44：思慮（M-64）※未商品化音源
45：深省（M-65）※未商品化音源
46：虚星（M-66）※未商品化音源
47：哀慕（M-68／M-30）※未商品化音源
48：長閑（M-71／M-31）※未商品化音源
49：律動（其壱）（M-101）※未商品化音源
50：律動（其弐）（M-102）※未商品化音源
51：律動（其参）（M-103）※未商品化音源
52：律動（其肆）（M-104）※未商品化音源
53：律動（其伍）（M-105）※未商品化音源
54：律動（其陸）（M-106）※未商品化音源
55：残光（夕日-a）※未商品化音源
56：効果（E.Guitar素材）※未商品化音源
57：静謐（Strings Bridge1）※未商品化音源
58：新番組予告音楽（30秒ver.）※未商品化音源
59：新番組予告音楽（15秒ver.）※未商品化音源
60：TRY & CHSE（インストゥルメンタル）※未商品化音源
61：Red Desire（インストゥルメンタル）※未商品化音源
■Disc05【音楽集2】
01：発端（M-02）
02：仮面ライダークウガ！（インストゥルメンタル）
03：壊乱（M-12）
04：焦眉〜跋扈（M-07）
05：焦眉〜即発（M-45）
06：危急〜追尾（別）（M-22 Melo無）
07：危急〜疾走（M-29）
08：変化〜猛威（M-52 Btype）
09：変化〜颯然（M-55 Btype）
10：変化〜新型（M-52 Atype）
11：安穏（M-72／M-34）
12：幻妖（M-23 Organ抜き Voice ver.）
13：懊悩（M-33 Btype）
14：突撃（M-09）
15：閑寂（M-57）
16：示威（M-51）
17：予兆（M-44）
18：転身〜遊撃（M-55 Atype）
19：転身〜蹴撃（M-55 Ctype）
20：真摯（M-59）
21：幕間〜其壱（M-32a）
22：幕間〜其弐（M-32b）
23：幕間〜其参（M-32a クウガ無）
24：虐殺（M-74）
25：現象（M-76）
26：追跡〜応戦（M-79）
27：追跡〜抗戦（M-92）
28：激情（M-82）
29：太古（M-78）
30：武闘（M-98）
31：孤独（M-80）
32：踏査〜冥闇（M-71）
33：踏査〜心理（M-77）
34：疾駆〜勇猛（M-88）
35：疾駆〜肉弾（M-97）
36：勇気（M-85）
37：迫撃〜剣戟（M-100）
38：迫撃〜熾烈（M-99）
39：究極（M-101）
40：未来〜追憶（M-86）
41：未来〜透明（M-87）
42：青空になる（インストゥルメンタル）
■Disc06【未収録音楽集（別ver.）】
01：発端（別）（M-02 Btype）※未商品化音源
02：緊張（別）（M-03）※未商品化音源
03：急転（別）（M-04B）※未商品化音源
04：急転（前半）（M-04 前半）※未商品化音源
05：急転（後半）（M-04 後半）※未商品化音源
06：集団（別）（M-05 Btype）※未商品化音源
07：暗躍（別）（M-06 Btype）※未商品化音源
08：跋扈（M-07 Ctype）※未商品化音源
09：突撃（別）（M-09 Btype）※未商品化音源
10：壊乱（別）（M-12 Btype）※未商品化音源
11：空我（別）（M-13 Ending Solo Cut ver.）※未商品化音源
12：幻妖（別）（M-23）※未商品化音源
13：憐情（別壱）（M-24 Strings）※未商品化音源
14：憐情（別弐）（M-24 Melo Delay無）※未商品化音源
15：襲撃（M-24b）※未商品化音源
16：飛動（別）（M-25 Rhythmのみ）※未商品化音源
17：潜行（別）（M-27 Effect Loopのみ）※未商品化音源
18：時代（別）（M-28a Piano）※未商品化音源
19：幕間〜其肆（M-32 Short ver.）※未商品化音源
20：憂鬱（別）（M-35 別ver.）※未商品化音源
21：凶荒（別）（M-41 2ver.）※未商品化音源
22：即発（別）（M-45 Bridge）※未商品化音源
23：海原（別）（M-52 Ctype End）※未商品化音源
24：鼓動（別壱）（M-54B 心音無）※未商品化音源
25：鼓動（別弐）（M-54B Piano）※未商品化音源
26：思慮（別）（M-64 ゆっくりver.）※未商品化音源
27：哀慕（別）（M-68／M-30 Long ver.）※未商品化音源
28：冥闇（別）（M-71 Voice, Piano Cut ver.）※未商品化音源
29：応戦（別）（M-79 Piano Cut ver.）※未商品化音源
30：勇猛（別）（M-88 SEQ Cut ver.）※未商品化音源
31：肉弾（別）（M-97 Ending Solo Cut ver.）※未商品化音源
32：武闘（別）（M-98 Solo Cut ver.）※未商品化音源
33：剣戟（別）（M-100 Solo Cut ver.）※未商品化音源
34：律動（其壱別）（M-101B）※未商品化音源
35：残光（別）（夕日-b）※未商品化音源
36：静謐（別）（Strings Bridge2）※未商品化音源
37：White ＆ Red（M-01 Test）※未商品化音源
38：White ＆ Red（M-01 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
39：BG ＆ P（M-02 Test）※未商品化音源
40：BG ＆ P（M-02 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
41：Bike（M-03 Test）※未商品化音源
42：Bike（M-03 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
43：Battle（M-05 Test）※未商品化音源
44：Battle（M-05 Test E.Guitar Solo Cut ver.）※未商品化音源
45：仮面ライダークウガ！（TVサイズII）※未商品化音源
46：仮面ライダークウガ！（TVサイズIII）※未商品化音源
47：仮面ライダークウガ！（TVサイズIV）※未商品化音源
48：青空になる（TVサイズII）※未商品化音源
49：青空になる（TVサイズIII）※未商品化音源
50：青空になる（TVサイズIV）※未商品化音源