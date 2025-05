平成仮面ライダーシリーズの原点『仮面ライダークウガ』が2025年に放送開始25周年を迎えたことを記念し、番組を彩った名曲を収録したCD-BOX『仮面ライダークウガ 25th Anniversary Ultimate Music BOX』が6月11日に発売する。内容の精査を重ねていく中で、収録内容を未商品化音源90曲を含む全203曲にアップデートしたことが発表された。主題歌「仮面ライダークウガ!」をはじめとする主題歌、挿入歌のすべて。そして、作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた劇中BGMと未商品化音源を含む全203曲をCD6枚組に収録する。

収録内容:■Disc01【SONGS & KARAOKE Part1】01:仮面ライダークウガ!/歌:田中昌之(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)02:青空になる/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)03:TRY & CHASE/歌:田中昌之(作詩:桑原永江 作曲・編曲:佐橋俊彦)04:power of soul/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:奥慶一)05:Red Desire/歌:田中昌之(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)06:Blue Higher/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)07:Believe in Miracle/歌:村田和美(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)08:Edge of Green/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:三宅一徳)09:薔薇の掟/歌:七森美江(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)10:PURPLE PRIDE/歌:坂井紀雄(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:三宅一徳)11:It comes rain/歌:葛山信吾(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)12:BEATCHASER 2000/歌:橋本 仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:三宅一徳)13:Rising your power to Gold/歌:坂井紀雄(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)14:装甲機GOURAM/歌:MICKEY-T.(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:奥慶一)15:たんぽぽのおはな/歌:葵 若菜 コーラス:わかば児童合唱団(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)16:Say Alright!/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)■Disc02【SONGS & KARAOKE Part2】01:THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ! 英語ver.〜/歌:田中昌之 コーラス:MICKEY-T.(作詩:藤林聖子 英訳詩:T-CRANE 作曲・編曲:佐橋俊彦)02:究極の闇/歌:坂井紀雄(作詩:村山桂 作曲・編曲:佐橋俊彦)03:Love is my life/歌:大塚よしたか(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)04:Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜/歌:橋本 仁 コーラス:MICKEY-T.(作詩:藤林聖子 英訳詩:T-CRANE 作曲・編曲:佐橋俊彦)05:薔薇の掟〜デスデデスver.〜/語り:七森美江(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)06:仮面ライダークウガ!〜イントロTV ver.〜/歌:田中昌之(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)07:青空になる〜イントロ・レスver.〜/歌:橋本仁(作詩:藤林聖子 作曲・編曲:佐橋俊彦)08:CARRY ON/歌:Bricks(作詩・作曲・編曲:板倉雅一)09:勇気をくれた人へ/歌:Bricks(作詩:葛山信吾 作曲・編曲:板倉雅一 補作詩:秋谷銀四郎)10:仮面ライダークウガ!(オリジナル・カラオケ)11:青空になる(オリジナル・カラオケ)12:TRY & CHASE(オリジナル・カラオケ)13:power of soul(オリジナル・カラオケ)14:Red Desire(オリジナル・カラオケ)15:Blue Higher(オリジナル・カラオケ)16:Believe in Miracle(オリジナル・カラオケ)17:Edge of Green(オリジナル・カラオケ)■Disc03【SONGS & KARAOKE Part3】01:薔薇の掟(オリジナル・カラオケ)02:PURPLE PRIDE(オリジナル・カラオケ)03:It comes rain(オリジナル・カラオケ)04:BEATCHASER 2000(オリジナル・カラオケ)05:Rising your power to Gold(オリジナル・カラオケ)06:装甲機GOURAM(オリジナル・カラオケ)07:たんぽぽのおはな(オリジナル・カラオケ)08:Say Alright!(オリジナル・カラオケ)09:THE MASKED RIDER KUUGA!〜仮面ライダークウガ! 英語ver.〜(オリジナル・カラオケ)※未商品化音源10:究極の闇(オリジナル・カラオケ)※未商品化音源11:Love is my life(オリジナル・カラオケ)※未商品化音源12:Into the blue sky〜青空になる 英語ver.〜(オリジナル・カラオケ)※未商品化音源13:CARRY ON(オリジナル・カラオケ)14:勇気をくれた人へ(オリジナル・カラオケ)※未商品化音源15:Edge of Green(純カラオケ)※未商品化音源16:BEATCHASER 2000(純カラオケ)※未商品化音源17:たんぽぽのおはな(純カラオケ)※未商品化音源■Disc04【音楽集1+未収録音楽集】01:仮面ライダークウガ!(TVサイズ)02:伝説〜古代(M-01a)03:伝説〜崇高(M-01b)04:邪悪〜跋扈(別)(M-07 Btype)05:邪悪〜集団(M-05)06:平穏(M-67)07:不安(M-03 Btype)08:戦慄〜異形(M-26b)09:戦慄〜襲撃(別)(M-24b Loop抜き)10:戦慄〜呻声(M-10)11:緊迫〜憂慮(M-46)12:緊迫〜暴虐(M-21a)13:緊迫〜凶荒(M-41 Atype)14:戦士〜五代(M-11)15:戦士〜空我(M-13)16:意志(M-58)17:捜査〜難航(M-42)18:捜査〜緊張(M-03a)19:捜査〜焦燥(M-43)20:捜査〜切迫(M-53 Atype)21:激闘〜融合(M-56)22:激闘〜海原(M-52 Ctype)23:休息(M-61)24:脅威〜怖気(M-21)25:脅威〜急転(M-04)26:英雄〜空高(M-52 Dtype)27:英雄〜大地(M-52 Etype Piano抜き)28:世界(M-62)29:青空になる(TVサイズ)30:暗躍(M-06)※未商品化音源31:青空(M-06b)※未商品化音源32:追尾(M-22)※未商品化音源33:憐情(M-24)※未商品化音源34:飛動(M-25)※未商品化音源35:潜行(M-27)※未商品化音源36:時代(M-28a)※未商品化音源37:寂寞(M-28b)※未商品化音源38:憂鬱(M-35)※未商品化音源39:震慴(M-40)※未商品化音源40:惨烈(M-54A)※未商品化音源41:鼓動(M-54B)※未商品化音源42:沈静(M-60)※未商品化音源43:不審(M-63 その2)※未商品化音源44:思慮(M-64)※未商品化音源45:深省(M-65)※未商品化音源46:虚星(M-66)※未商品化音源47:哀慕(M-68/M-30)※未商品化音源48:長閑(M-71/M-31)※未商品化音源49:律動(其壱)(M-101)※未商品化音源50:律動(其弐)(M-102)※未商品化音源51:律動(其参)(M-103)※未商品化音源52:律動(其肆)(M-104)※未商品化音源53:律動(其伍)(M-105)※未商品化音源54:律動(其陸)(M-106)※未商品化音源55:残光(夕日-a)※未商品化音源56:効果(E.Guitar素材)※未商品化音源57:静謐(Strings Bridge1)※未商品化音源58:新番組予告音楽(30秒ver.)※未商品化音源59:新番組予告音楽(15秒ver.)※未商品化音源60:TRY & CHSE(インストゥルメンタル)※未商品化音源61:Red Desire(インストゥルメンタル)※未商品化音源■Disc05【音楽集2】01:発端(M-02)02:仮面ライダークウガ!(インストゥルメンタル)03:壊乱(M-12)04:焦眉〜跋扈(M-07)05:焦眉〜即発(M-45)06:危急〜追尾(別)(M-22 Melo無)07:危急〜疾走(M-29)08:変化〜猛威(M-52 Btype)09:変化〜颯然(M-55 Btype)10:変化〜新型(M-52 Atype)11:安穏(M-72/M-34)12:幻妖(M-23 Organ抜き Voice ver.)13:懊悩(M-33 Btype)14:突撃(M-09)15:閑寂(M-57)16:示威(M-51)17:予兆(M-44)18:転身〜遊撃(M-55 Atype)19:転身〜蹴撃(M-55 Ctype)20:真摯(M-59)21:幕間〜其壱(M-32a)22:幕間〜其弐(M-32b)23:幕間〜其参(M-32a クウガ無)24:虐殺(M-74)25:現象(M-76)26:追跡〜応戦(M-79)27:追跡〜抗戦(M-92)28:激情(M-82)29:太古(M-78)30:武闘(M-98)31:孤独(M-80)32:踏査〜冥闇(M-71)33:踏査〜心理(M-77)34:疾駆〜勇猛(M-88)35:疾駆〜肉弾(M-97)36:勇気(M-85)37:迫撃〜剣戟(M-100)38:迫撃〜熾烈(M-99)39:究極(M-101)40:未来〜追憶(M-86)41:未来〜透明(M-87)42:青空になる(インストゥルメンタル)■Disc06【未収録音楽集(別ver.)】01:発端(別)(M-02 Btype)※未商品化音源02:緊張(別)(M-03)※未商品化音源03:急転(別)(M-04B)※未商品化音源04:急転(前半)(M-04 前半)※未商品化音源05:急転(後半)(M-04 後半)※未商品化音源06:集団(別)(M-05 Btype)※未商品化音源07:暗躍(別)(M-06 Btype)※未商品化音源08:跋扈(M-07 Ctype)※未商品化音源09:突撃(別)(M-09 Btype)※未商品化音源10:壊乱(別)(M-12 Btype)※未商品化音源11:空我(別)(M-13 Ending Solo Cut ver.)※未商品化音源12:幻妖(別)(M-23)※未商品化音源13:憐情(別壱)(M-24 Strings)※未商品化音源14:憐情(別弐)(M-24 Melo Delay無)※未商品化音源15:襲撃(M-24b)※未商品化音源16:飛動(別)(M-25 Rhythmのみ)※未商品化音源17:潜行(別)(M-27 Effect Loopのみ)※未商品化音源18:時代(別)(M-28a Piano)※未商品化音源19:幕間〜其肆(M-32 Short ver.)※未商品化音源20:憂鬱(別)(M-35 別ver.)※未商品化音源21:凶荒(別)(M-41 2ver.)※未商品化音源22:即発(別)(M-45 Bridge)※未商品化音源23:海原(別)(M-52 Ctype End)※未商品化音源24:鼓動(別壱)(M-54B 心音無)※未商品化音源25:鼓動(別弐)(M-54B Piano)※未商品化音源26:思慮(別)(M-64 ゆっくりver.)※未商品化音源27:哀慕(別)(M-68/M-30 Long ver.)※未商品化音源28:冥闇(別)(M-71 Voice, Piano Cut ver.)※未商品化音源29:応戦(別)(M-79 Piano Cut ver.)※未商品化音源30:勇猛(別)(M-88 SEQ Cut ver.)※未商品化音源31:肉弾(別)(M-97 Ending Solo Cut ver.)※未商品化音源32:武闘(別)(M-98 Solo Cut ver.)※未商品化音源33:剣戟(別)(M-100 Solo Cut ver.)※未商品化音源34:律動(其壱別)(M-101B)※未商品化音源35:残光(別)(夕日-b)※未商品化音源36:静謐(別)(Strings Bridge2)※未商品化音源37:White & Red(M-01 Test)※未商品化音源38:White & Red(M-01 Test E.Guitar Solo Cut ver.)※未商品化音源39:BG & P(M-02 Test)※未商品化音源40:BG & P(M-02 Test E.Guitar Solo Cut ver.)※未商品化音源41:Bike(M-03 Test)※未商品化音源42:Bike(M-03 Test E.Guitar Solo Cut ver.)※未商品化音源43:Battle(M-05 Test)※未商品化音源44:Battle(M-05 Test E.Guitar Solo Cut ver.)※未商品化音源45:仮面ライダークウガ!(TVサイズII)※未商品化音源46:仮面ライダークウガ!(TVサイズIII)※未商品化音源47:仮面ライダークウガ!(TVサイズIV)※未商品化音源48:青空になる(TVサイズII)※未商品化音源49:青空になる(TVサイズIII)※未商品化音源50:青空になる(TVサイズIV)※未商品化音源