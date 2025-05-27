28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°ÙÈ¯³ÐÊó¹ð¡ÖÃí°Õ´µ¯¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÈ¿¾Ê¡×¡¿È¯É½Á´Ê¸
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó²¬ÅçºÌ²Ö¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤«¤È¤Æ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤È»×¤¤Åê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤Ë¤è¤êÂÐ±þºÑ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÆ±¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡Ø¿©¤ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤êÉÔ²Ä¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬³«Éõ¡¦³ÎÇ§¸å¤Ë»ä¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤â¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯¡£Ãí°Õ´µ¯¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤«¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹â¹»¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿²¬Åç¤ÏºòÇ¯7·î¤«¤é·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒHolomua¡×½êÂ°¡£
¢¦È¯É½Á´Ê¸
³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤«¤È¤Æ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤È»×¤¤Åê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤Ë¤è¤êÂÐ±þºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï°ÜÆ°»þ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÆ±¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤êÉÔ²Ä¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬³«Éõ¡¦³ÎÇ§¸å¤Ë»ä¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤â¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯¡£Ãí°Õ´µ¯¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤«¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£