ケンタッキーフライドチキンの期間限定メニューとして「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」が登場!

醤油風味のテリヤキソースが絡む定番の和カツに爽やかなゆずと七味のピリッとしたアクセントが食欲をそそる、2024年に人気を博した期間限定バーガーが再登場します☆

ケンタッキーフライドチキン「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」2025

メニュー名・価格:

和風チキンカツバーガー本格ゆず七味 490円(税込)和風チキンカツバーガー本格ゆず七味セット 900円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー本格ゆず七味、ポテト(S)、ドリンク(M)和風チキンカツバーガー本格ゆず七味よくばりセット 1,200円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー本格ゆず七味、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)ケンタランチ 和風チキンカツバーガー本格ゆず七味セット 740円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー本格ゆず七味、ポテト(S)、ドリンク(M)ケンタランチ 和風チキンカツバーガー本格ゆず七味よくばりセット 1,040円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー本格ゆず七味、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

発売日:2025年6月4日(水)

※期間限定のため、なくなり次第販売終了

※ケンタランチは毎日10時〜15時の時間限定で実施中

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

2024年に好評だった、ケンタッキーフライドチキンの人気バーガー“和カツ”シリーズから、2025年も期間限定で「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」が登場!

“和カツ”の愛称で親しまれている「和風チキンカツバーガー」は、醤油風味のテリヤキソースがたっぷりと絡んだ、ジューシーでボリューミーなチキンカツが主役です。

千切りキャベツ、特製マヨソースとともに全粒粉バンズで挟み、KFCならではの奥深い和風の味わいに仕上げられています。

今回登場する「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」は、そんな“和カツ”の魅力はそのままに、ゆずの果汁と七味唐辛子を効かせた特製「ゆず七味マヨ」をプラスしたピリ辛和風バーガー。

濃厚な醤油風味のテリヤキソースに、爽やかなゆずの香りと七味のピリッとした辛さが絶妙にマッチしたクセになる味わいに。

すでに“和カツ”ファンはもちろん、まだ“和カツ”未体験の方にもぜひ味わってほしい、注目の一品です☆

さらに、平日・土日の10:00〜15:00のランチタイムには、ポテト(S)とドリンク(M)が付いたセットも登場。

通常より160円※お得に楽しめます!

※通常価格との差額

また、「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味よくばりセット」なら定番のオリジナルチキンも一緒に味わえます。

定番”和カツ”「和風チキンカツバーガー」

メニュー名・価格:

和風チキンカツバーガー 440円(税込)和風チキンカツバーガーセット 850円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)和風チキンカツバーガーよくばりセット 1,150円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット 690円(税込)セット内容:和風チキンカツバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)ケンタランチ 和風チキンカツバーガーよくばりセット 990円(税込)和風チキンカツバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

深い和風の味わいが楽しめる、定番の「和風チキンカツバーガー」

醤油風味のテリヤキソースがたっぷりと絡んだ大きなチキンカツと、 千切りキャベツ、特製マヨソースとともに全粒粉バンズで挟んでいます。

2025年も期間限定メニューとして復活した、ゆず七味“和カツ”バーガー。

「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」は、全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、2025年6月4日(水)より期間限定で販売開始です。

