フジパンから「ミッフィーケーキドーナツ レモン」と「ミッフィーケーキドーナツ ショコラ」が登場!

「ミッフィー」誕生70周年記念にぴったりな、かわいらしいパッケージのケーキドーナツです☆

フジパン「ミッフィーケーキドーナツ レモン/ショコラ」

価格:オープン価格

発売日:2025年6月1日(日)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

※北海道エリアは「ロバパン」が製造・販売されます

販売店舗:スーパー、ドラッグストアなど

「ミッフィー」は小さなうさぎの女の子。

オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公です。

正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々な「ミッフィー」と、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。

そんな「ミッフィー」の誕生70周年を記念して、様々なところでお祝いイベントが開催されています。

フジパングループには「ミッフィー」は1995年よりデビューし、2025年で30年目を迎えています。

今回は記念スイーツとして、ケーキドーナツが「レモン」と「ショコラ」の2種類のフレーバーで登場!

また、ケーキドーナツは「ミッフィー」の70周年にぴったりな、かわいらしいパッケージに入っています。

70周年ロゴをあしらい、子どもから大人まで、幅広い世代に親しみやすいデザインとなっています☆

さらに、フジパンのホームページでは、「ミッフィー」の壁紙カレンダープレゼントも実施予定です。

ミッフィーケーキドーナツ レモン

レモンケーキの爽やかな味わいをイメージした一品。

シュガーをトッピングした、甘酸っぱいレモンケーキドーナツです。

初夏にもぴったりな爽やかなレモンを楽しめます!

ミッフィーケーキドーナツ ショコラ

ブラウニーのビターなチョコ味をイメージした、濃厚なチョコケーキドーナツ。

しっとりとした生地と、ほろ苦いチョコレートの風味は、ティータイムにもおすすめです。

「ミッフィー」のかわいいパッケージに入った、しっとりくちどけのいいケーキドーナツ。

フジパンの「ミッフィーケーキドーナツ レモン」と「ミッフィーケーキドーナツ ショコラ」は、2025年6月1日(日)より、全国のスーパーやドラッグストアなどにて販売開始です。

