東京・新宿にあるルミネエスト新宿は、6月1日(日)〜7月9日(水)の期間、ディズニー映画『リロ&スティッチ』を起用した、暑い夏に癒やしを届けるキャンペーン「GOOD MOOD〜STITCH COLLECTION〜」を開催する。■館内BGMもディズニー今回開催される「GOOD MOOD〜STITCH COLLECTION〜」は、スティッチのオリジナルキービジュアルの装飾を施した館内で、限定グッズや、ポップアップショップ、カフェが展開される期間限定のキャンペーン。

「フリーズマート」や「マウジー」、「パパブブレ」など館内24ショップからは、本キャンペーン限定のディズニースペシャルアイテムが用意され、キュートなスティッチをあしらったTシャツや、夏らしい爽やかなカラーリングの小物類が多数販売される。また、2つのディズニーポップアップショップが登場。6月1日(日)〜6月30日(月)の期間に「Disney STITCH COLLECTION POP UP STORE|PONEYCOMB Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB」、6月4日(水)〜6月10日(火)の期間に「Areeam」が実施される。さらに、スティッチがテーマのスペシャルなカフェ「『スティッチ』 OH MY CAFE」が、6月20日(金)〜7月27日(日)の期間に開催。加えて、対象ショップで1000円以上使うと「ステッカー」、5000円以上使うと「ビニールショッパー」が先着順でもらえる(価格は税込み)。