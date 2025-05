「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」は、「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」内複数店舗にて開催。一部セット内容やメニューが店舗ごとに異なるため、いろんなアフタヌーンティーを楽しむことができます。 まずは、ニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、マンハッタン、インルームダイニングでいただける「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」の内容からご紹介!

スペシャリテには、今回のコラボレーションを象徴する濃厚な甘みの「チョコレートチェリーセンセーション」が登場。アメリカンチェリー、フレッシュな味わいのイチゴ、ホテルメイドの「リンツチョコレート」アイスクリームのペアリングを堪能できます。

プティ・ガトー5種はすべてに「リンツチョコレート」を使用! フレッシュアメリカンチェリーをぜいたくに使用したタルトの「アメリカンチェリークラウン」や、グリオットチェリーのムースと2種のフレッシュチェリーが楽しめるさわやかなベリーヌが並びます。ほかにも、ザクザク食感のピスタチオクランチ、カスタードやチョコレートの甘みとダークチェリーの酸味が楽しめるパイ、グリオットチェリーのチョコレートムースがラインナップ。

スコーンはチョコチップをたっぷり練り込んだ「チョコレートスコーン」と、イタリア産ピスタチオペーストを練り込んだ生地に刻んだチェリーとクランベリーを入れた「ピスターシュスコーン」の2種類。クロテッドクリームやジャムとともにいただきます。

セイボリーは隣接するホテルより届きます! ゴボウと「リンツチョコレート」を絶妙にマッチさせたスープ、グリオットチェリーの酸味が鴨肉のうま味を引き立てるキッシュ、チェリーと生ハムのクレープなどを楽しめます。(※セイボリーはマンハッタンを除く)

■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

住所:東京都港区海岸1-16-2

場所:ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ(1F)/ハドソンラウンジ(1F)/レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン(6F)/インルームダイニング

予約・問合せTEL:0570-000222(ナビダイヤル)

期間:2025年5月8日(木)〜6月30日(月)

時間・料金:レストランにより異なる



ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ(1階)

ゆったりとしたソファが置かれたラグジュアリーな空間で優雅なティータイムを過ごせるラウンジ。ここではチェリーシロップとソーダを合わせたさわやかなスペシャルモクテルが用意され、スイーツと合わせてよりぜいたくにチェリーをいただけますよ!

AFTERNOON TEA MENU

<アフタヌーンティー>

乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)、スペシャリテ、プティ・ガトー、スコーン、セイボリー、ドリンク28種

[ドリンク]クラシックティー3種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、日本茶2種、コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全28種



<スペシャルドリンク(ノンアルコール)セット>

スペシャルドリンクとアフタヌーンティーのセット

スペシャルドリンク構成: チェリーシロップ、ソーダ、ダークチェリー、レモン、エディブルフラワー

■ニューヨークラウンジ「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

時間:11時30分〜21時30分(19時LO)

料金:アフタヌーンティー 7700円

スペシャルドリンク(ノンアルコール)セット 9020円

※すべて税込・サービス料別



ハドソンラウンジ(1階)

暖炉、バーを併設するスタイリッシュな雰囲気のなかで、非日常なひとときを過ごせるホテルのシンボルラウンジ。

AFTERNOON TEA MENU

<アフタヌーンティー>

スペシャリテ、プティ・ガトー、スコーン、セイボリー、ドリンク27種

[ドリンク]コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラッシックティー2種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全27種

■ハドソンラウンジ「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

時間:11時30分〜19時30分LO

料金:7150円 ※税込・サービス料別



レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン(6階)

自然光が降り注ぎ東京湾を一望するダイニングで、レインボーブリッジや海辺の景色を眺めながらランチ&ティータイムを過ごせます。じっくり煮込んだアンガス牛のブッフブルギニョンや、チョコレートのコクとフォアグラのうま味、パンデピスのスパイシーさを楽しめるテリーヌなどマンハッタン限定のセイボリーが登場! さらに熟成牛のグリルステーキ、自家製バンズのミニハンバーガー、トリュフフレンチフライ、スープ付きのセットなど、ランチにおすすめのプランもあります。

AFTERNOON TEA MENU

<アフタヌーンティー>

スペシャリテ、プティ・ガトー、スコーン、セイボリー、ドリンク26種

<ニューヨークグリルステーキ付きアフタヌーンティー>

スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、ステーキ、トリュフフレンチフライ、マンハッタン特製ハンバーガー、グリーンピースの冷静スープ ブラックオリーブのアクセント、ドリンク26種

[ドリンク] コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラシックティー3種、ハーブティー4種、フレーバーティー4種など全26種

■マンハッタン「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

時間:11時30分〜14時30分LO

料金:アフタヌーンティー 6380円(土・日曜、祝日7480円)

ニューヨークグリルステーキ付きアフタヌーンティー 7150円(土・日曜、祝日8250円)

※すべて税込・サービス料別



インルームダイニング(客室)

レインボーブリッジを望むベイビュールームまたは隅田川を望むリバービュールームにて、アフタヌーンティーを楽しめます。

AFTERNOON TEA MENU

<アフタヌーンティー>

スペシャリテ、プティガトー、スコーン、セイボリー、ドリンク(コーヒー、紅茶・ハーブティーなど8種)

■インルームダイニング「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

時間:11時〜19時30分LO

料金:6050円(土・日曜、祝日7150円)※税込・サービス料別



ファインダイニング ラ・プロヴァンス(1階)

ファインダイニング・プロヴァンスとイタリアンダイニング ジリオンは、アフタヌーンティースタイルのデザートが付いたランチ・ディナーコースがいただけます。シーンや好みに合わせて楽しめますよ!

ファインダイニング・プロヴァンスは、南フランスの邸宅をイメージした店内。5種の味覚を楽しめるアーティスティックな「パレット・アート・オードブル」をはじめとする前菜、選べるメインディッシュ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。

MENU

<ランチコース *乾杯酒付き>

前菜、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(スイーツ4種、プティフール各種)

<ディナーコース *乾杯酒付き>

前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)

■ラ・プロヴァンス「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート付きランチ&ディナーコース」

住所:東京都港区海岸1-16-2

場所:ファインダイニング ラ・プロヴァンス(1F)/イタリアンダイニング ジリオン(1F)

時間:11時30分〜14時30分LO/17時30分〜20時LO

料金:ランチコース 6380円

ディナーコース 9350円

※すべて税込・サービス料別

※全コースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など(10種)が付きます。



イタリアンダイニング ジリオン(1階)

スタイリッシュなニューヨークスタイルの店内で、彩り豊かなアンティパストミスト10種を3段のティースタンドに盛り付けたオードブルと、季節のスープ、6種類から選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。

MENU

<ランチコース *乾杯酒付き>

ハイティースタイルオードブル、スープ、選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルデザート(スイーツ4種、プティフール各種)

<ランチコース *乾杯酒付き>

ハイティースタイルオードブル、スープ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)

<ディナーコース *乾杯酒付き>

前菜5種盛り合わせ、スープ、パスタ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)

■ジリオン「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレート付きランチ&ディナーコース」

時間:11時30分〜14時30分LO/17時30分〜20時LO

料金:ランチコース(※選べるパスタ) 6160円

ランチコース(※メインディッシュ) 7150円

ディナーコース 8470円

※すべて税込・サービス料別

※全コースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など(10種)が付きます。



ホテルロビー1階にあるケーキショップ「N.Y.ラウンジブティック」では、テイクアウトのアフタヌーンティーを販売しています。

TAKEOUT AFTERNOON TEA MENU

<チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX>

[スイーツ]

ジュエルチェリー、ピスタチオチェリークランチ、チェリーデライト、ルージュチェリームース

[スコーン]

チョコレートスコーン、グリオットピスターシュスコーン、チェリージャム、クロテッドクリーム

[セイボリー]

鴨とグリオットのキッシュ、カプレーゼ、生ハムとチェリークリームのクレープ、スモークサーモンとクスクスのサラダ

[紅茶]

ルピシア「アフタヌーンティー」ティーバッグ 2.5g×1個

<チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレートプティフールBOX>

上記と同じ内容のスイーツ、スコーン、紅茶が付きます。

■「チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX」

場所:ザ・ショップ N.Yラウンジブティック(1F)

予約・問合せTEL:0570-000222(ナビダイヤル)

時間:11〜19時

料金:チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX 3996円

チェリーアフタヌーンティー with リンツチョコレートプティフールBOX 3456円(税込・1人分)

「リンツチョコレート」とチェリーのマリアージュをあらゆる形で楽しめる期間限定のイベント。ラグジュアリーな時間を、この初夏に過ごしてみませんか?



▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから!



Text:川嶋洸生



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。