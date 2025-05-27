　日本サッカー協会(JFA)は27日、6月1日から12日までスペイン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。

　22人のメンバーが選出されており、3月に史上最年少となる15歳7か月22日でJ1デビューを飾ったMF北原槙(FC東京U-18)らが名を連ねた。また、高体連からは桐蔭学園高FW瀬尾凌太、興國高MF樺山文代志、流通経済大柏高DF増田大空、神村学園高DF竹野楓太の4選手が選出されている。

　なお、活動期間中にはU-17カナダ代表、U-17モロッコ代表、U-17スウェーデン代表、U-17アメリカ代表と対戦予定となっている。

【スタッフ】

団長:足立修

監督:廣山望

コーチ:大畑開

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:佐藤哲哉

テクニカルスタッフ:白石通史

【選手】

▼GK

12 平野稜太(大分U-18)

1 松浦大翔(新潟U-18)

▼DF

6 増田大空(流通経済大柏高)

21 バンデラ吉田健太(カラベラCF=スペイン)

19 横井佑弥(G大阪ユース)

3 藤川虎三(福岡U-18)

17 竹野楓太(神村学園高)

4 藤井翔大(横浜FMユース)

2 藤田明日翔(川崎F U-18)

5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)

▼MF

20 瀬口大翔(神戸U-18)

16 川本大善(柏U-18)

7 今井宏亮(東京Vユース)

13 樺山文代志(興国高)

14 神田泰斗(RB大宮U18)

8 姫野誠(千葉U-18)

22 中村虎太郎(浦和ユース)

15 北原槙(FC東京U-18)

▼FW

9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)

11 浅田大翔(横浜FM)

18 谷大地(鳥栖U-18)

10 吉田湊海(鹿島ユース)