J1最年少デビューMF北原槙も選出…スペイン遠征行うU-17日本代表発表!! 高体連からは4選手が名を連ねる
日本サッカー協会(JFA)は27日、6月1日から12日までスペイン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。
22人のメンバーが選出されており、3月に史上最年少となる15歳7か月22日でJ1デビューを飾ったMF北原槙(FC東京U-18)らが名を連ねた。また、高体連からは桐蔭学園高FW瀬尾凌太、興國高MF樺山文代志、流通経済大柏高DF増田大空、神村学園高DF竹野楓太の4選手が選出されている。
なお、活動期間中にはU-17カナダ代表、U-17モロッコ代表、U-17スウェーデン代表、U-17アメリカ代表と対戦予定となっている。
【スタッフ】
団長:足立修
監督:廣山望
コーチ:大畑開
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:白石通史
【選手】
▼GK
12 平野稜太(大分U-18)
1 松浦大翔(新潟U-18)
▼DF
6 増田大空(流通経済大柏高)
21 バンデラ吉田健太(カラベラCF=スペイン)
19 横井佑弥(G大阪ユース)
3 藤川虎三(福岡U-18)
17 竹野楓太(神村学園高)
4 藤井翔大(横浜FMユース)
2 藤田明日翔(川崎F U-18)
5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
▼MF
20 瀬口大翔(神戸U-18)
16 川本大善(柏U-18)
7 今井宏亮(東京Vユース)
13 樺山文代志(興国高)
14 神田泰斗(RB大宮U18)
8 姫野誠(千葉U-18)
22 中村虎太郎(浦和ユース)
15 北原槙(FC東京U-18)
▼FW
9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)
11 浅田大翔(横浜FM)
18 谷大地(鳥栖U-18)
10 吉田湊海(鹿島ユース)
22人のメンバーが選出されており、3月に史上最年少となる15歳7か月22日でJ1デビューを飾ったMF北原槙(FC東京U-18)らが名を連ねた。また、高体連からは桐蔭学園高FW瀬尾凌太、興國高MF樺山文代志、流通経済大柏高DF増田大空、神村学園高DF竹野楓太の4選手が選出されている。
【スタッフ】
団長:足立修
監督:廣山望
コーチ:大畑開
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:白石通史
【選手】
▼GK
12 平野稜太(大分U-18)
1 松浦大翔(新潟U-18)
▼DF
6 増田大空(流通経済大柏高)
21 バンデラ吉田健太(カラベラCF=スペイン)
19 横井佑弥(G大阪ユース)
3 藤川虎三(福岡U-18)
17 竹野楓太(神村学園高)
4 藤井翔大(横浜FMユース)
2 藤田明日翔(川崎F U-18)
5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
▼MF
20 瀬口大翔(神戸U-18)
16 川本大善(柏U-18)
7 今井宏亮(東京Vユース)
13 樺山文代志(興国高)
14 神田泰斗(RB大宮U18)
8 姫野誠(千葉U-18)
22 中村虎太郎(浦和ユース)
15 北原槙(FC東京U-18)
▼FW
9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)
11 浅田大翔(横浜FM)
18 谷大地(鳥栖U-18)
10 吉田湊海(鹿島ユース)