TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¡¼¥É¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤ÈºÇÂç20%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÀÖ¤¤¶ä¹Ô¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤ª¤·¤ÆÍÂ¶â¤Î³ÍÆÀ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£

»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¡µµß·¹¨µ¬ ¼ÒÄ¹
¡Ö¥«¥®¤ÏÍøÊØÀ­¤ÈÍøÆÀÀ­¤Ç¤¹¡×

»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤­¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Þ¤ï¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡È¤Þ¤ë¤Ã¤È¡É¤Þ¤È¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ò¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÉÍý¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¡¼¥É·èºÑ¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ò7%¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤äµëÍ¿¸ýºÂ¤Ø¤Î»ØÄê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐºÇÂç20%¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤µ¤ËÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä

»°°æ½»Í§¤Î¡ÖOlive¡×¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤¬°ìËç¤Î¥«¡¼¥É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é2Ç¯¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡£

»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¡µµß·¹¨µ¬ ¼ÒÄ¹
¡Ö¸Ä¿Í¤Î¸ýºÂ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢ÍÂ¶âÎÌ¤â¥À¥ó¥È¥Ä¡£¤³¤Î¶ä¹Ô¤Î¶¯¤ß¤ò²£¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¶Àª¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡×

¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÎÅþÍè¤ÇÍÂ¶â¤Î½ÅÍ×À­¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£