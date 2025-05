2023年に破局し、2人の娘の親権を巡って係争を繰り広げたことが注目を集めたジョー・ジョナスとソフィー・ターナー。最近は、共に娘たちを育てる親として、上手くいっているようだ。ジョーがイベントで、ソフィーを「素晴らしい母親」と称賛した。Peopleによると、現地時間5月23日にハリウッドで行われたイベント「On Purpose Live Tour」にジョーがゲスト出演し、ソフィーとの共同育児について語ったそう。「美しい共同育児の関係を築けたことに、心から感謝しています。娘たちに、ソフィーという素晴らしい母親がいることは、夢が叶ったも同然です。幼い娘たちの傍には、尊敬できる女性がいてほしい。娘たちに望むのは、オープンで寛大な心を持ち、どんな場所にも臆することなく入っていくこと。そして文字通り、何でも出来ると信じることです」。

ジョーとソフィーは2016年にインスタグラムのダイレクトメッセージ機能を通じて知り合い、交際に発展。翌2017年に婚約し、2019年にラスベガスで挙式を行った後、フランスにて家族や友人を招き、盛大な結婚式を挙げた。2020年に長女のウィラが、2022年7月には次女デルフィーヌが誕生したが、2023年9月に破局。その後から娘たちの親権を巡り、醜い争いを見せた。しかし調停の末、同年10月に共同親権を持つことで合意。「調停で生産的な話し合いを行った結果、子どもたちが英米双方の愛ある家で同等に過ごすことで合意を得ました」としていた。情報筋は当時、Peopleに対し、「2人は当初の泥沼親権争いから、事態を好転させました。今は仲が良く、共同親権を持つ親として素晴らしくやっていますよ」と語っていたそうだ。なおジョーは5月23日に2011年の 『Fastlife』以来となるソロアルバム『Music for People Who Believe in Love(愛を信じる人のための音楽)』をリリース。このアルバムは、ソフィーとの関係や、破局からインスピレーションを受けて制作したと語っている。ソフィーは24日にインスタグラム・ストーリーズにて、同アルバムのリンクをシェアし、「ゴー・ゴー・ジョー・ジョナス」と応援メッセージを添えていた。