米津玄師、全国6都市をまわるアリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』開催決定

■ツアーチケット最速先行シリアルナンバーが、ニューシングル「Plazma / BOW AND ARROW」初回特典として全形態に封入!

米津玄師が、『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催することが決定。併せて、本ツアーのチケット最速先行シリアルナンバーが、6月11日にリリースされる15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」に初回特典として全形態に封入されることも発表された。

『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』は、2026年11月6日から12月17日の期間、長野を皮切りに、大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川にて開催される全国6都市14公演のアリーナツアー。チケット最速申込は、6月10日12時~6月15日23時59分までの受付となり、シングル「Plazma / BOW AND ARROW」に封入されるシリアルナンバーで申し込める。

15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、全4形態で展開。ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージの「ハロ盤」、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにした「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」にて、予約を受付中。

「インストーラーデバイス盤」にのみDVDが付属し、「Plazma」「BOW AND ARROW」MVの他、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像など豪華内容を収録。全店舗共通特典として、「Plazma / BOW AND ARROW」サイリウムチャームが用意された。

「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグで届けるガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌。劇場先行版 『機動戦士Gundam -Beginning-』は30以上の国と地域で上映が行われ大ヒットとなる中、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が放送し話題沸騰中。

「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌。MVでは、羽生結弦によるスケーティングと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現し国内外で大きな反響を呼んだ。

『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』では、日本、アジア、欧米で44万人を動員し、各地を魅了したことが記憶に新しく、あらたなツアーに期待が高まる。

ツアー情報

『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』

[2026年]

11/06(金) 長野・長野ビッグハット

11/07(土) 長野・長野ビッグハット

11/11(水) 神奈川・K-ArenaYokohama

11/12(木) 神奈川・K-ArenaYokohama

11/18(水) 大阪・大阪城ホール

11/19(木) 大阪・大阪城ホール

11/27(金) 福岡・マリンメッセ福岡A館

11/28(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12/03(木) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12/04(金) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12/08(火) 愛知・ポートメッセなごや第1展示館

12/09(水) 愛知・ポートメッセなごや第1展示館

12/16(水) 神奈川・K-ArenaYokohama

12/17(木) 神奈川・K-ArenaYokohama

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

SINGLE 「Plazma / BOW AND ARROW」

米津玄師 公式チケットサイト

https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/