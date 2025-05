東京ディズニーシーの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」をテーマにした期間限定スペシャルメニューが登場!

東京ディズニーシー/ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」メニュー

販売期間:2025年7月3日(木)〜8月27日(水)

販売店舗:東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

※メニュー内容・販売期間は予告なく変更になる場合があります。

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」をテーマにしたスペシャルメニューの夏バージョンが期間限定で登場!

ダッフィーの顔をかたどったかわいいバターライスや、夏にぴったりのトルティーヤサンド、色鮮やかなサラダとスープのセットなど、ここでしか味わえない限定メニューがラインナップ。

いずれのセットにもオリジナルランチョンマットとコースターが付属し、食事のひとときをもっと特別にしてくれます。

ダッフィーたちと一緒に、夏のパークを思いっきり楽しめる贅沢なメニューです☆

ダッフィーのスペシャルセット(ビーフ)

価格:2,380円

「ダッフィー」のお顔型バターライスに、コク深いビーフブラウンシチューをかけた贅沢なセット。

サラダと、夏期限定の冷製ビーツの豆乳ポテトスープもついて、栄養バランスも抜群。

見た目も楽しく、ボリュームもたっぷり。

オリジナルランチョンマットとコースター付きで特別感も満載です☆

ダッフィーのスペシャルセット(シーフード)

価格:2,380円

「ダッフィー」のお顔型バターライスに、豆の風味とアサリの旨みが広がるスパイシーなトマトソースを合わせた、夏だけのスペシャルセット。

サラダと冷製ビーツの豆乳ポテトスープもセットになり、爽やかさと満足感を両立しています。

彩りも豊かで、暑い季節にぴったりの一皿です。

こちらもオリジナルランチョンマットとコースター付きです。

スペシャルサンドセット

価格:1,980円

具だくさんのチリビーンズやキャベツ、ワカモレ、雑穀サラダ、コーンチップスなどをポケット型トルティーヤで包んだスペシャルサンド。

サラダと、夏限定の冷製ビーツの豆乳ポテトスープ、ソフトドリンクも付いた満足セット。

こちらも、オリジナルランチョンマットとコースターが付いています。

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」の世界観を堪能できる、フォトジェニックでかわいいメニューばかり!

家族やお友人とシェアしたり、写真に残したり、パークでの思い出作りにぴったりです☆

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」メニューの紹介でした。

