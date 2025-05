サムスンが準備中と噂されている三つ折りスマートフォン「Galaxy G Fold」について、発売時期や地域、価格に関する新たな情報が伝えられています。

著名リーカーのYogesh Brar氏によると、Galaxy G Foldは2025年第3四半期(7月初め〜9月末)に発売される予定で、販売地域は韓国と中国の2か国に限定されるとのこと。これは、昨年のハイエンド折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold SE」と同様の展開になります。

Galaxy Tri-fold all set to launch in Q3 this year

Samsung is only launching it in 2 markets : South Korea & China

Limited quantities with a price between $3000 - 3500

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 21, 2025