「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーに、ダッフィー&フレンズ20周年を記念して、2025年7月3日より「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」のスペシャルグッズやスペシャルメニューが登場!

ドーナツを手に笑顔があふれるダッフィー&フレンズ7人の姿を描いたかわいいストーリー。

今回は、「スーベニアタンブラーセット(タンブラー、マドラー、コースター)」を紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!”スーベニアタンブラーセット

販売期間:2025年7月3日から2025年8月27日

販売店舗:東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

価格:対象メニューにプラス1,500円

冷たいドリンクを楽しむときにぴったりな、夏らしいデザインのタンブラー。

ダッフィーがデザインされたコースターとマドラーが付いた、3点セットです。

カラフルなドーナツやトッピングに囲まれて、ダッフィーたちが楽しそうにしています。

タンブラー本体には、ドーナツをモチーフにしたポップなデザインがちりばめられており、見ているだけで楽しい気分になれそう!

付属のドーナツ型コースターは、ダッフィーが顔をのぞかせるかわいいデザイン。

同じくドーナツをあしらったマドラーも付いています。

セットで使えば楽しいドリンクタイムに!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!”スーベニアタンブラーセットの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

