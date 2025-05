【かまいたちの夜 POP UP SHOP】 開催期間:6月18日~6月29日 営業時間:平日12時~20時/土日祝日11時~20時 開催場所:AKIBA FAN CUBE(東京・秋葉原)

スパイク・チュンソフトは、東京・秋葉原のAKIBA FAN CUBEにて、「かまいたちの夜 POP UP SHOP」を6月18日より6月29日まで開催する。営業時間は平日12時~20時、土日祝日11時~20時。

「かまいたちの夜 POP UP SHOP」は、サウンドノベル「かまいたちの夜」シリーズの生誕30周年を記念して開催されるポップアップショップ。イラストレーター・原田ちあきさんの描き起こしイラストをデザインしたTシャツやトートバッグのほか、作品に登場するキャラクターやシーンをモチーフとした限定オリジナルグッズが販売される。

なお、グッズは通販サイト「COCOLLABO(ココラボ)」にて、オンライン販売も予定されている。予約受付期間は6月18日12時より7月7日13時まで。商品は9月に到着予定。

□通販サイト「COCOLLABO」の特設ページ

さらに、会場限定の購入特典として、1会計2,000円の購入毎に「ステッカー(全14種)」がランダムで1枚プレゼントされる。

また、会場には主人公「透」や「真理」などの等身大アクリルスタンドがフォトスポットとして用意される。

グッズ情報

Tシャツ(M・L・XLサイズ)

価格:各5,500円

トートバッグ

価格:3,300円

ダイカットクッション / ジェニー

サイズ:約H370×W310mm

価格:4,400円

マグネットステッカー

価格:2,200円

刺繍キャップ

価格:3,850円

マグカップ

価格:2,200円

アクリルスタンド(全4種)

価格:各1,650円

釜井達郎

小林今日子

篠崎みどり

真理

フルグラフィックブランケット

サイズ:約H735×W1,000mm

価格:5,500円

かまいたちの湯(入浴剤)

価格:880円

トレーディングアクリルフォトカード(全13種 内シークレット1種)

単品価格:660円

BOX価格:8,580円

トレーディング缶バッジ(全14種 内シークレット1種)

単品価格:440円

BOX価格:6,160円

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved.