SR½ÂÃ«¤¬¾®Åç¸µ´ð¤ÎÂàÃÄ°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¥ì¥ª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡B1¤Î¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ï5·î27Æü¡¢¾®Åç¸µ´ð¤¬2024－25¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë°ÜÀÒÀè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆü¡¢¿·Å·ÃÏ¤è¤êÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß31ºÐ¤Î¾®Åç¤Ï¡¢181¥»¥ó¥Á84¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£2016Ç¯¡¢Åì³¤Âç³Ø¤«¤éÅö»þbj¥êー¥°½êÂ°¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Ë¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥êー¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£SR½ÂÃ«¤Ë¤Ï2022－23¥·ー¥º¥ó¤ËÆþÃÄ¡¢ÅÙ¡¹¸Î¾ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ®½Å¤ÊPG¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Ï12»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ6Ê¬59ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢1.1ÆÀÅÀ0.8¥¢¥·¥¹¥È0.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÅçÁª¼ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯ÅìµþºßÀÒ»þ¤Ë2ÅÙ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÊ¿¶Ñ16.6Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç4.4ÆÀÅÀ¡¢3¥¢¥·¥¹¥È¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¥²ー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¹â¤¤¥·¥åー¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Üー¥ë¤µ¤Ð¤¤È¥¨¥Ê¥¸ー¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤Ë¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Ù¥¤¥êーHCÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àµ³Î¤Ê¥²ー¥à¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ìー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥àー¥É¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¾®Åç¸µ´ð¤¬¥Ûー¥à¡¢½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹🎤