東京ディズニーシーに虹とドーナツがテーマのかわいいグッズ「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」が登場!

カラフルな世界観とダッフィーたちの心温まるストーリーを、日常でも楽しめるアイテムが揃っています☆

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」グッズシリーズ

発売日:2025年7月3日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」など

※東京ディズニーシー入園者限定・スタンバイパスが必要な場合あり

※販売店舗や販売方法は状況により変更となる場合があります

虹を探してワクワクする「ダッフィー」たちの物語から誕生した、カラフルな限定グッズコレクションです。

「クッキー・アン」がキッチンから持ってきたドーナツをきっかけに、虹やドーナツに夢中になる「ダッフィー&フレンズ」

シールや文房具、ぬいぐるみバッジ、Tシャツ、バッグ、日常使いできる雑貨まで、すべてのアイテムに物語のワンシーンや虹モチーフがデザインされています。

明るいカラーと笑顔があふれるアートは、手に取るだけで毎日がハッピーになる仕上がりです☆

お土産やコレクションはもちろん、使うたびに“幸せな気分”を届けてくれるアイテムです。

ポストカード&シール

価格:850円

虹やドーナツ、ダッフィー&フレンズがあしらわれたポストカードとシールのセット。

カラフルなデザインで、メッセージやプレゼントにもぴったりな一品です☆

ふせん&メモ付

価格:1,200円

「ダッフィー」たちのかわいいイラストが入ったふせんとメモのセット。

毎日のメモ書きや勉強、仕事に活躍します。

使うたびに楽しい気分になれるアイテムです☆

ボールペンセット

価格:2,400円

虹やドーナツがポイントになった、パステル調のボールペン2本セット。

「ダッフィー」と「リーナ・ベル」の2本セット。

なめらかな書き心地で、持ち歩きやギフトにもおすすめです。

レジャーシート

価格:1,300円

虹やドーナツをテーマにデザインされたレジャーシート。

ピクニックやアウトドアシーンで注目度抜群☆

広げるだけで楽しい気分になれます。

ぬいぐるみバッジ(ダッフィー)

価格:2,700円

カラースプレーがかわいいドーナツを手にした「ダッフィー」のぬいぐるみバッジ。

バッグやリュックに付けて、一緒にお出かけできます☆

ぬいぐるみバッジ(シェリーメイ)

価格:2,700円

ハート形のドーナツを持った「シェリーメイ」のぬいぐるみバッジ。

愛らしい表情とカラフルなドーナツがコーデのアクセントになります。

ぬいぐるみバッジ(ジェラトーニ)

価格:2,700円

7色のクリームで虹を描いた「ジェラトーニ」のぬいぐるみバッジ。

チェック柄の帽子もかわいい☆

ぬいぐるみバッジ(ステラ・ルー)

価格:2,700円

星型のドーナツを持ち、まるでダンスをしているよう「ステラ・ルー」のぬいぐるみバッジ。

軽やかなポーズと元気な笑顔が魅力です☆

ぬいぐるみバッジ(クッキー・アン)

価格:2,700円

黄色いドーナツを持った「クッキー・アン」のぬいぐるみバッジ。

お菓子作りが得意な「クッキー・アン」らしい、幸せそうな笑顔がかわいい☆

ぬいぐるみバッジ(オル・メル)

価格:2,700円

音符のついたドーナツを持った「オル・メル」のぬいぐるみバッジ。

音楽が大好きな「オル・メル」らしい、楽しさあふれるデザインです。

ぬいぐるみバッジ(リーナ・ベル)

価格:2,700円

お花ののついたドーナツを持った「リーナ・ベル」のぬいぐるみバッジ。

プレートセット

価格:2,900円

ドーナツをモチーフにした、カラフルなプレートの2枚セット。

おやつタイムやパーティーにもぴったりです。

トレー

価格:2,900円

物語のワンシーンが描かれた「ダッフィー&フレンズ」勢揃いデザインのトレー。

おうちカフェやランチタイムを楽しく演出してくれます☆

クッション

価格:4,300円

虹のようなカラフルなトッピングの色合いが映える「ダッフィー」シェイプのビッグクッション。

お部屋のアクセントやリラックスタイムにおすすめです。

ミニタオルセット

価格:2,300円

「ダッフィー」たちがデザインされたミニタオル2枚セット。

毎日使いやすいサイズ感で、ギフトにもおすすめです。

Tシャツ(M・Lサイズ)

価格:各2,700円

カラフルなドーナツと

裏面には「ダッフィー&フレンズ」が描かれたTシャツ。

明るいカラーリングで、パークでも普段使いでも活躍します☆

ステンレスマグカップ

価格:3,400円

カラフルなドーナツと「ダッフィー&フレンズ」がデザインされたマグカップ。

ステンレス製で、保温・保冷にも優れ、毎日のティータイムに最適です。

ヘアクリップ

価格:1,300円

ドーナツ型モチーフがかわいいヘアクリップ。

ちょっとしたアクセントにぴったりです。

全7種のうちどれか1つが入っています。

ヘアクリップセット

価格:9,100円

全7種の「ダッフィー&フレンズ」デザインがセットになった豪華なヘアクリップセット。

コレクションにも最適です☆

ショルダーバッグ

価格:3,900円

ドーナツをイメージしたショルダーバッグ。

ちょこんとのった「ダッフィー」のぬいぐるみがかわいいです☆

おでかけや普段使いにも活躍します。

ショッピングバッグ

価格:3,300円

カラフルなアートが目を引くショッピングバッグ。

エコバッグやサブバッグとしてもおすすめです。

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」グッズシリーズは、虹やドーナツのようにカラフルで楽しい世界観と、仲間たちの優しいストーリーがぎゅっと詰まった限定アイテムばかり!

お気に入りのグッズと一緒に、日常にハッピーな彩りを加えてくれます☆

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!グッズシリーズ」の紹介でした。

