µÈÅÄÈþ·î´î¡¢³¤³°±Ç²è½é½Ð±é¡ª¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¤Ç¶õ¼ê¤È±Ñ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ½éÄ©Àï
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤Î±Ç²èºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥í¥¹¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡ØKARATEKA¡Ù¤Ë¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¶õ¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦½÷²¦Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï³¤³°±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØKARATEKA¡Ù¤Ç¶õ¼ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµÈÅÄÈþ·î´î
¡¡¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¶õ¼ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Ìò¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥í¥¹¡¢¥µ¥ó¥É¥é¤Î¶õ¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥â¥é¥ëÌò¤ò¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¢¥É¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¢Ä»¼è¸©¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¶õ¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦½÷²¦Ìò¡£µÈÅÄ¤ÏÆüËÜ¤Ç¶õ¼ê¤Î·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢Á´ÊÔ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡ØKARATEKA¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤ÈÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥ê¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¶õ¼ê¤òÎý½¬¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ØÎéµ·¡¦ºîË¡¡Ù¤ÎÉðÆ»¤ËÄÌ¤¸¤ë¿´¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È»£±Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1¥ö·î°Ê¾å¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÚºß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤¬·¿¤òÈäÏª¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»×¤ï¤ºÌ¥Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î·¿¤Ë¹û¤ì¤Æ±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î±Ç²è¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÂô»³¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¤¬À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖµÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤À¤±¤Ç¤â3²ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ò¡¢À¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤·¤¤Ã¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¡£¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯´¶¤¸¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæËÜ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Î°Õ¿Þ¤òÅª³Î¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¯ÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØKARATEKA¡Ù¤Ç¶õ¼ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµÈÅÄÈþ·î´î
¡¡¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¶õ¼ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¶õ¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦½÷²¦Ìò¡£µÈÅÄ¤ÏÆüËÜ¤Ç¶õ¼ê¤Î·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢Á´ÊÔ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡ØKARATEKA¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤ÈÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥ê¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¶õ¼ê¤òÎý½¬¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ØÎéµ·¡¦ºîË¡¡Ù¤ÎÉðÆ»¤ËÄÌ¤¸¤ë¿´¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È»£±Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1¥ö·î°Ê¾å¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÚºß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥ó¥É¥é¤µ¤ó¤¬·¿¤òÈäÏª¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»×¤ï¤ºÌ¥Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î·¿¤Ë¹û¤ì¤Æ±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î±Ç²è¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÂô»³¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¤¬À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥â¥ì¥Î´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖµÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤À¤±¤Ç¤â3²ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ò¡¢À¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤·¤¤Ã¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¡£¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯´¶¤¸¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæËÜ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Î°Õ¿Þ¤òÅª³Î¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¯ÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¡£