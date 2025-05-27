　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43064.26　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41298.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40701.22　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40254.88　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39533.38　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39275.48　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39055.49　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37856.11　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37849.75　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37802.72　　200日移動平均線
37767.95　　26週移動平均線

37724.11　　★日経平均株価27日終値

37388.82　　均衡表転換線(日足)
37371.74　　6日移動平均線
36928.63 　　新値三本足陰転値
36824.56　　75日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36656.73　　25日移動平均線
36424.01　　13週移動平均線
36212.80　　均衡表基準線(日足)
36002.51　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35457.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35237.28　　均衡表雲上限(日足)
34998.28　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34257.97　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34237.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33611.39　　均衡表雲下限(日足)
33572.54　　ボリンジャー:-2σ(13週)
33058.58　　ボリンジャー:-3σ(25日)
32471.64　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32146.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　44.29(前日23.39)
ST.Slow(9日)　　26.33(前日19.43)

ST.Fast(13週)　 84.00(前日83.20)
ST.Slow(13週)　 79.49(前日79.22)

［2025年5月27日］

株探ニュース