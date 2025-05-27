

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43064.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41298.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40701.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40254.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39533.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39275.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39055.49 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37888.11 均衡表雲上限(週足)

37856.11 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37849.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37802.72 200日移動平均線

37767.95 26週移動平均線



37724.11 ★日経平均株価27日終値



37388.82 均衡表転換線(日足)

37371.74 6日移動平均線

36928.63 新値三本足陰転値

36824.56 75日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36656.73 25日移動平均線

36424.01 13週移動平均線

36212.80 均衡表基準線(日足)

36002.51 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35457.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

35237.28 均衡表雲上限(日足)

34998.28 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34257.97 ボリンジャー:-2σ(25日)

34237.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

33611.39 均衡表雲下限(日足)

33572.54 ボリンジャー:-2σ(13週)

33058.58 ボリンジャー:-3σ(25日)

32471.64 ボリンジャー:-3σ(26週)

32146.81 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 44.29(前日23.39)

ST.Slow(9日) 26.33(前日19.43)



ST.Fast(13週) 84.00(前日83.20)

ST.Slow(13週) 79.49(前日79.22)



［2025年5月27日］



株探ニュース

