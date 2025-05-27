【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43064.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41298.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40701.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40254.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39533.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39275.48 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39055.49 ボリンジャー:＋2σ(25日)
37888.11 均衡表雲上限(週足)
37856.11 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37849.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)
37802.72 200日移動平均線
37767.95 26週移動平均線
37724.11 ★日経平均株価27日終値
37388.82 均衡表転換線(日足)
37371.74 6日移動平均線
36928.63 新値三本足陰転値
36824.56 75日移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36656.73 25日移動平均線
36424.01 13週移動平均線
36212.80 均衡表基準線(日足)
36002.51 ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35457.35 ボリンジャー:-1σ(25日)
35237.28 均衡表雲上限(日足)
34998.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表転換線(週足)
34257.97 ボリンジャー:-2σ(25日)
34237.07 ボリンジャー:-2σ(26週)
33611.39 均衡表雲下限(日足)
33572.54 ボリンジャー:-2σ(13週)
33058.58 ボリンジャー:-3σ(25日)
32471.64 ボリンジャー:-3σ(26週)
32146.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 44.29(前日23.39)
ST.Slow(9日) 26.33(前日19.43)
ST.Fast(13週) 84.00(前日83.20)
ST.Slow(13週) 79.49(前日79.22)
［2025年5月27日］
株探ニュース