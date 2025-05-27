○経済統計・イベントなど

０９：００　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加
１０：３０　日・４０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・消費者物価指数
１５：４５　仏・消費支出
１５：４５　仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：４５　仏・卸売物価指数
１６：５５　独・失業率
１６：５５　独・失業者数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：プラネット<2391>，ダイワ通信<7116>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか

出所：MINKABU PRESS