明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>，ダイワ通信<7116>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS
０９：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>，ダイワ通信<7116>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS