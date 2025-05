ラムダン・トゥアミが手がけるコンセプトショップ「WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES」が東京・中目黒に日本1号店をオープン

パリに本店を構える総合美容専門店「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー(OFFICINE UNIVERSELLE BULY)」の創業者でありデザイナーのラムダン・トゥアミ(Ramdane Touhami)が手がけるコンセプトショップ「WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES(WSCS)」が、2024年10月のパリ本店に続き、2025年5月17日に東京・中目黒に日本1号店をオープンしました。

Courtesy of WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES「WSCS」は、2024年10月にパリ・マレ地区に誕生したコンセプトショップで、さまざまなブランドが共存する空間として、新たなリテール・エクスペリエンスを提案してきました。そして今回、約7カ月の準備期間を経て、ラムダンが「日本でいちばん好きな街」と語る中目黒に待望の日本1号店が誕生しました。Courtesy of WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES中目黒店では、パリでローンチされたラムダンの最上級カジュアルウェアブランド「DIE DREI BERGE(ディ・ドライベーグ)」をはじめ、1960〜70年代のレジスタンス活動をテーマにしたアート&グラフィック書籍やカウンターカルチャーマガジンを専門に扱う古書店「THE RADICAL MEDIA ARCHIVES(ザ ラディカル メディア アーカイヴズ)」、またラムダンとクリエイティブ・ディレクターのレオナルド・ヴェルネによる出版レーベル「PERMANENT FILES(パーマネント・ファイルズ)」が手がけるドキュメントマガジン『USELESS FIGHTERS(ユースレス・ファイターズ)』など、多彩なラインアップを展開します。Courtesy of WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES世界有数のラグジュアリーグループLVMHを率いるベルナール・アルノー会長に「世界でもっとも美しいショップをつくる男」と絶賛されるラムダンによる新たなプロジェクトを体現する「WSCS」。その記念すべき日本1号店でのひとときを堪能してみては。Courtesy of WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES店名:WORDS, SOUNDS, COLORS & SHAPES住所:東京都目黒区青葉台2-16-7営業時間:12:00-20:00TEL:03-6455-1847定休日:月曜日オープン日:2025年5月17日(土)