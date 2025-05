千葉ロッテマリーンズは27日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで6月29日に行われる福岡ソフトバンクホークス戦(後5:00試合開始)で、人気ボーイグループ・TWS(トゥアス)が来場することを発表した。この日は、韓国のグルメやカルチャーに注目した3日間と題した、スペシャルイベント「KOREAN NIGHT」の最終日。TWSは試合前にグラウンド内にてパフォーマンス披露(後4:35頃)その後セレモニアルピッチに登板(後4:40頃)する。

■TWSリーダー・SHINYU(シンユ)コメント今回、僕たちTWSが「KOREAN NIGHT」セレモニアルピッチに登板することになりました。とてもうれしいです。カッコいい姿で皆さんにごあいさつできるようにいたします。ぜひお楽しみに!■TWSプロフィール韓国の人気ボーイズグループ「SEVENTEEN」の弟分として2024年にデビューした6人組ボーイグループ。グループ名の「TWS」は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で「1日」や「1週間」「全ての瞬間」などを表す英語表現であり、「いつもTWSと共に」という意味が込められている。2024年3月「マイナビ東京ガールズコレクション2024SPRING/SUMMER」にてグループ初となる日本でのパフォーマンス披露。25年3月グループ初の日本ファンミーティングを開催し、デビュー前にも関わらず約3万人が来場。その際、7月に日本デビューすることが発表され、7月2日に日本1stシングル「はじめまして」をリリースし、日本デビュー予定。また「BLOOM(feat.Ayumu Imazu)」はテレビアニメ「ブスに花束を。」のオープニングテーマにも抜擢。7月11日からグループ初の日本ツアー「2025TWS TOUR’24/7:WITH:US’ IN JAPAN」をスタート予定。広島・愛知・福岡・宮城・大阪・神奈川の6都市全13公演を開催する。