全国11箇所にアイドルがやってくる！アイドルマスター シンデレラガールズ×レジャフェス

■施設概要

施設名 :東武ワールドスクウェア

所在地 :〒321-2593 栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1

アクセス :東武線「東武ワールドスクウェア駅」下車徒歩1分

鬼怒川温泉駅(3番バス乗り場)よりバスで5分

営業時間 :日によって異なります。

HPを確認してください。

(最終入園は閉園時間の1時間前)

入園料 :大人(中学生以上) 2,800円

小人(4歳以上) 1,400円

東武ワールドスクウェアでは、全国11箇所で合同開催される「アイドルマスター シンデレラガールズ×レジャフェス」に栃木県の施設として参加!

あの大人気「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツ「アイドルマスター シンデレラガールズ」が、東武ワールドスクウェアにもやってきます!

オリジナルグッズの販売や、入場ノベルティのプレゼント、飲食キャンペーン、等身パネルの展示、アイドルボイスの園内放送など、さまざまな限定コンテンツを実施予定です。

さらに、栃木県出身の日野茜のミニキャラパネルは東武ワールドスクウェア限定で展示します。

イベントの詳細につきましては下記を確認してください。

1. 入場ノベルティプレゼント

ご入園の際にポストカード(1種)をプレゼントします。

(1) 実施期間:2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

※お申し出があった方のみにノベルティをお渡しします。

※チケットのご提示をお願いします。

※1回の入場につき1枚の配付となります。

※配付期間中であっても在庫がなくなり次第終了となります。

入場特典ポストカード(東武ワールドスクウェア)

2. 限定グッズ付きチケットの販売

コラボレーションを記念した限定グッズ付きチケットを発売します。

限定グッズ付きチケットを購入した方に、限定のアクリルチケットをプレゼントします。

(1) 実施期間:2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2) 販売場所:チケットカウンター

※当日販売のみ、前売りはございません。

バンドルチケット購入特典アクリルチケット

3. フード購入特典

対象メニューを1品注文ごとに「特典紙製コースター(計11種)」をランダムで1枚プレゼントします。

(1)実施期間 :2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2)対象メニュー:

みそラーメン 980円(ラーメンハウス「カーニバル」)

チャーシューメン 1,080円(ラーメンハウス「カーニバル」)

オムライス単品 1,100円(カフェテリアレストラン「ワールド」)

ボロネーゼパスタ単品 1,000円(カフェテリアレストラン「ワールド」)

かき氷各種 850円〜(カフェ「すふぃんくす」)

※すべて税込み価格です。

※ランダム配付となりますので絵柄はお選びいただけません。

※販売状況により、売り切れ、販売終了の場合があります。

※配付期間中であっても在庫がなくなり次第終了となります。

※フード購入特典のお受取りには対象店舗にてお客様によるご申告が必要です。

ノベルティコースター(全11種)

4. コラボグッズ販売

描き下ろしイラストを使用した本イベントオリジナルのグッズを販売します。

(1) 実施期間:2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2) 販売場所:ワールドショッパーズ「メルカドI」

(3) 販売物 :

アクリルスタンド(各種) 1,980円

グリッター缶バッジ(各種) 660円

クリアファイル(各種) 440円

ラメアクリルキーホルダー(各種) 880円

ステッカー(各種) 385円

スポーツタオル(各種) 2,750円

コラボTシャツ 3,300円

ころっとアクリルフィギュア(各種) 770円

ぺたコレクション(各種) 1パック385円/1BOX(11パック入り)4,235円

キャラバッジコレクション(各種) 1パック440円/1BOX(11パック入り)4,840円

ゲストパスクリアカードコレクション(各種) 1パック330円/1BOX(19パック入り)6,270円

※すべて税込み価格です。

※イベント初日の6月4日(水)は11時00分より販売を開始します。

※個数制限を実施する場合があります。

※個数制限は予告なく変更になる場合があります。

アクリルスタンド(全6種)

グリッター缶バッジ(全6種)

クリアファイル(全6種)

ラメアクリルキーホルダー(全6種)

ステッカー(全6種)

コラボTシャツ(男性用XL)

スポーツタオル(全6種)

ころっとアクリルフィギュア(全11種)

ぺたコレクション(全11種)

キャラバッジコレクション(全11種)

ゲストパスクリアカードコレクション(全5種)

5. グッズ購入特典

コラボグッズのお会計2,000円(税込)ごとに、「特典イラストカード(全7種)」をランダムで1枚プレゼントします。

ノベルティイラストカード(全7種)

※ランダム配付となりますので絵柄はお選びいただけません。

※限定グッズつきチケットの購入は配付条件に含まれません。

※配付期間中であっても在庫がなくなり次第終了になります。

※レシートの合算はできません。

6. クイズラリー

園内6か所に設置されているクイズの謎を解き、クイズを全てクリアした参加者には「クリアしおり(6人1セット)」をプレゼントします。

(1) 実施期間 :2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2) リーフレット販売場所:インフォメーション

(3) リーフレット販売価格:1,100円(税込)

(4) 設置場所 :園内6か所(エジプトゾーン休憩室、

カフェ「すふぃんくす」、ヨーロッパゾーン休憩室、

キッズハウス、ワールドショッパーズ「メルカドI」、

ワールドショッパーズ「メルカドII」)

(5) クリア特典配付場所 :インフォメーション

※参加にはリーフレットの購入が必要です。

※販売状況により売り切れ、販売終了の場合があります。

※販売期間中であっても在庫がなくなり次第終了となります。

クリアしおり(6人1セット)

7. イベント限定ボイスの園内放送

アイドル6人によるウェルカムアナウンスを園内にて放送します。

各アイドルの“らしさ”が詰まった特別なボイスを楽しめます。

(1) 実施期間:2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2) 放送場所:園内4か所(駐車場、ウェルカムスクウェア、

ワールドショッパーズ「メルカドI」、

ワールドショッパーズ「メルカドII」)

※放送時間は日により異なります。

※録音・録画は禁止とさせていただきます。

※本施策は予告なく変更・終了となる場合があります。

8. コラボ装飾

アイドル6人の描き下ろしスタンディを設置します。

栃木県にちなんで、栃木県出身アイドル(日野茜)のミニキャラスタンディも東武ワールドスクウェア限定で登場します。

(1) 実施期間:2025年6月4日(水)〜6月30日(月)

(2) 設置場所:ヒストリウム

(3) その他 :参加無料

※本施策は予告なく変更・終了になる場合があります。

等身パネル

ミニキャラパネル(日野茜)

【参加施設】

北海道 北海道ふとみ銘泉 万葉の湯

茨城 SPA&ごはん ゆるうむ

栃木 東武ワールドスクウェア

東京 仙川 湯けむりの里

神奈川 横浜開運水族館 フォーチュンアクアリウム

静岡 浜名湖パルパル

愛知 日本モンキーパーク

京都 ガーデンミュージアム比叡

大阪 八尾グランドホテル

岡山 池田動物園

熊本 グリーンランド

計 11施設

