京都府南丹市にオープン！テイクアウトカフェ「TAKE5」

あしだは、6月1日に京都府南丹市にてテイクアウトカフェ「TAKE5」をオープンします。

テイクアウトカフェ「TAKE5」

提供予定メニュー

【ドリンク】

・コールドブリュー(Ice/ Hot)

・ラテ(Ice/ Hot)

・モカ(Ice/ Hot)

・抹茶ラテ(Ice/ Hot)

・ほうじ茶ラテ(Ice/ Hot)

【クレープ】

・シュガーバター

・チョコバナナ豆乳ホイップ

・わらび餅ほうじ茶ホイップ

・わらび餅抹茶ホイップ

・ティラミス風ブリュレ

・ハムチーズレタス

・マルゲリータ風

・ツナマヨ

■店舗概要

店舗名: TAKE5

所在地: 京都府南丹市日吉町胡麻大戸2-1

TEL : 090-1078-1717

店内には薪ストーブ・木製家具のショールームも併設しており、木製家具はホリモクが提供しています。

薪ストーブは、間伐材の針葉樹が使えるオリジナルの薪ストーブ「エコストーブ」をあしだが開発しました。

エコストーブの製作には、南丹市を中心とした京都中部地域の熟練した鉄工職人の技術が活かされています。

一つ一つの薪ストーブは丁寧に作られ、伝統の技と現代の知恵が融合した工芸品としての側面も持ち合わせています。

また煙突構造にもこだわり、メンテナンスが簡単に行えるよう工夫しています。

店内の家具や壁は京都府内産の杉と桧を使っており、木の温かみを感じられる空間になっています。

木製家具の問い合わせ・販売も受け付けています。

テイクアウトカフェとしては、エスプレッソやラテのドリンクとクレープを提供予定。

店名の「TAKE5」は「5分を使って、ちょっと一息」が人々のライフスタイルの一部になることを願ってつけられています。

