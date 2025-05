「丸八化成」と、埼玉県川口市で金属加工を得意とする「栗原精機」は、日本の職人技術を結集したコラボ製品として蓄光樹脂とジュラルミンを融合させた新感覚のS字型カラビナ「Dura-glow(デュラグロウ)」を完成させました。

丸八化成/栗原精機「Dura-glow(デュラグロウ)」

ブランド名: OUROBOROS(ウロボロス)

材質 : ジュラルミン(A2017)×蓄光ポリカーボネート樹脂

特徴 : 光を蓄え、暗闇で発光/軽量かつ高剛性

用途 : キーリング/バッグ装飾/アウトドア・防災用途など

備考 : ※登山用途では使用できません(NOT FOR CLIMBING)

「丸八化成」と、埼玉県川口市で金属加工を得意とする「栗原精機」は、日本の職人技術を結集したコラボ製品として蓄光樹脂とジュラルミンを融合させた新感覚のS字型カラビナ「Dura-glow(デュラグロウ)」を完成。

今後Makuakeにて先行販売予約を2025年7月に行う予定です。

■町工場×町工場による異業種コラボ

2022年9月に町工場プロダクツで知り合った異なる専門性を持つ2つの町工場。

コラボのきっかけはバイヤーの一言でした:

「金属と蓄光のカラビナがあったら面白くない?」―初コラボ商品が産声をあげた瞬間でした。

■下請けから自社ブランドへ 〜工場がブランドを持つ時代〜

丸八化成は2020年に自社ブランド「OUROBOROS(ウロボロス)」を立ち上げ、「Dura-glow」はそのフラッグシップとも言える存在。

価格競争に晒されるだけではなく、「価値」で勝負するものづくりへと大きく舵を切ります。

■未来を照らす製品に

このカラビナは単なる日用品ではありません。

町工場が「生き残る」ための選択肢であり、「挑戦する」姿勢の象徴です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 光樹脂とジュラルミンが融合!丸八化成/栗原精機「Dura-glow(デュラグロウ)」 appeared first on Dtimes.