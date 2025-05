「eクリニック」がオフィシャルスポンサーに就任！World DJ Festival Japan2025

eクリニックは2025年6月28日(土)/29日(日)に幕張メッセ(千葉県)にて開催される、アジア最大級のEDMイベント「World DJ Festival Japan2025」のオフィシャルスポンサーに就任をしました。

World DJ Festival Japan2025

これを記念してeクリニックでは公式Xにてインフルエンサーとタイアップした、チケットプレゼントキャンペーンを実施します。

eクリニックは韓国発のEDMイベント「World DJ Festival Japan2025」(以下、WDJF Japan)のオフィシャルスポンサーに就任しました。

WDJF Japanは、2025年6月28日(土)/29日(日)の2日間、幕張メッセを舞台に開催される、アジア最大級のEDMイベントです。

韓国でスタートし、いまや世界的な音楽フェスとしての地位を確立した本イベントは、世界的に著名なDJ・プロデューサーが多数出演予定。

日本での開催にあたり、「音楽・演出・テクノロジーの融合」により、音楽ファンだけでなくあらゆる層の観客を魅了する体験型フェスとして注目を集めています。

今回eクリニックは、美容医療という専門分野から“自由な自己表現”と“カルチャーの進化”を後押しすべく、WDJF Japanへの協賛を決定しました。

これを記念してeクリニックでは2025年5月23日(金)〜6月8日(日)の期間、公式Xにて「VVIP関係者席ご招待券/1枚(4名様まで入場可)」、「1DAY一般入場チケット/52枚」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

【チケットプレゼントキャンペーン概要】

応募期間:2025年5月23日(金)18:00 〜 6月8日(日)23:59

当選人数:VVIP関係者席ご招待券/1名様(1枚で4名様まで入場可)

:1DAY一般入場チケット/52名様

応募方法:(1)@eclinic_groupをフォロー

(2)@maaaami79、@seinaaa318、@koma_san17、@yuzuha_amemiyaの

いずれかをフォロー

(3)フォローしたインフルエンサーのキャンペーン投稿をリポスト

当選通知:当選された方のみ、XのDMにてご連絡します。

※詳細はX公式アカウント「 https://x.com/eclinic_group 」を確認してください。

過去開催の様子

【World DJ Festival Japan2025 概要】

日時 : 2025年6月28日(土)/29日(日)

両日とも12:00開演/21:30閉演

※開演時間及び閉演時間に関しては

変更となる場合があります。

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1) HALL9,10,11

出演アーティスト: Alesso,Alan Walker,The Chainsmokers,Nicky Romero

KSHMR,ALAN SHIRAHAMAなど他多数

