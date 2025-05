平面作品を対象とした公募展！Brillia Art Award Wall 2025

東京建物は、マンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として、開催される公募展「Brillia Art Award Wall 2025」の作品の募集を2025年5月27日(火)より開始しました。

東京建物は、マンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として、開催される公募展「Brillia Art Award Wall 2025」の作品の募集を2025年5月27日(火)より開始!

入賞作品は2025年8月中旬より「Brillia Gallery 新宿」に展示されます。

東京建物は、アート作品には暮らしを豊かにするきっかけや可能性が秘められていると考え、アートに関する取り組みを実施しています。

2018年より次世代を切り開く先進性を持ったアーティストとの出会いや応援を目的とした公募展「Brillia Art Award」を開催。

2024年からは「Brillia Art Award」の取り組みを拡大し、平面作品を対象とした「Brillia Art Award Wall」と立体作品を対象とした「Brillia Art Award Cube」の2つの公募展を開催しています。

この公募展では、新築マンションの集約販売拠点「Brillia Gallery 新宿」での入賞作品の展示を通し、アーティストを応援するとともに来場者にアートの魅力を感じていただくことを目的としています。

応募資格は年齢や国籍、プロ・アマチュア、個人・グループなどを問わず、あらゆるアーティストに門戸を広げており、入賞作家は2組で、作品展示期間はそれぞれ約6ヶ月間を予定しています。

なお、昨年開催された「Brillia Art Award Wall 2024」の入賞作品「monodramatic/double standard」(郄倉大輔氏)は2025年8月まで「Brillia Gallery 新宿」に展示されています。

●Brillia Art Award Wall 開催概要

【公募展名称】

【募集期間】

2025年5月27日(火)〜7月22日(火)

※7月22日分の消印有効。

持込不可

【審査発表】

日付:2025年8月上旬

入賞:人数2組(予定)

賞金:20万円

特典:デジタルプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」への登録権利

※入賞作品は「Brillia Gallery 新宿」のエントランスで展示されます。

【募集内容】

1. 「Brillia Gallery 新宿」のエントランスを彩る作品プランを公募します。

2. 平面作品(写真・絵画等問わない)のみの募集とします。

3. 応募の仕様・最大サイズ:2,400mm×1,800mmの範囲内で作品を構成してください。

※ 1枚でも、複数枚でも可。

全体重量30kgまで。

※ ピクチャーレールで吊れるように作品背面に吊り紐等を用意ください。

4.作品に使用する画材等は臭気が発生しない処理を施す等工夫をしてください。

【応募方法】

Brillia Art Award公式サイトの募集ページ参照

https://www.brillia-art.com/award/wall/about_application.html

【展示期間】

入賞作品(1):2025年8月中旬〜2026年1月下旬(予定)

入賞作品(2):2026年2月上旬〜2026年7月下旬(予定)

【展示場所】

場所 :Brillia Gallery 新宿

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1階 エントランス

営業時間:平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00

休業日 :水・木曜日・第2火曜日

※祝日を除く。

また第2火曜日が祝日または祝日明けの場合、第3火曜日は休業。

※上記以外でビル全体の休館日が年に2回あり。

【主催】

東京建物株式会社

【

●審査員

ハービー・山口(写真家)

曽谷 朝絵 (美術家)

齋藤 由里子 (公益財団法人彫刻の森芸術文化財団)

三浦 仁史 (東京建物株式会社 住宅営業第二部長)

Brillia Gallery 新宿における作品展示「monodramatic/double standard」(郄倉大輔氏)

