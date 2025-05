2025年6月16日より公開される、ディズニー・アニメーション映画「リロ&スティッチ」シリーズ最新作である実写映画『リロ&スティッチ』

実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念し「Disney リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by LOFT」が全国のロフトにて開催されます☆

ロフト ディズニー「Disney リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by LOFT」

開催期間:2025年6月16日(月)〜7月13日(日)

グッズ数:全43種類 ※店舗により取扱グッズ、規模は異なります

開催店舗:全国のロフト168店舗及びロフトネットストア

ロフトにて、ディズニー実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念した「Disney リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by LOFT」を開催。

「Sweet Ohana(大切な家族)」をコンセプトに、「リロ」と「スティッチ」のシルエットが印象的なメインビジュアルをあしらったグッズが展開されます。

ほかにも「LEI DAY」「ALOHA STITCH」の2つのテーマに沿ったロフト限定雑貨コレクション全43種類をラインナップ。

「LEI DAY」シリーズはハイビスカスをモチーフにしたキュートなデザイン、「ALOHA STITCH」シリーズは温かみのあるハワイアンビンテージ風のデザインがポイントです。

バッグやポーチなどのお出かけグッズや日常使いしやすいステーショナリーなど、この夏を楽しむための雑貨が多数そろいます☆

Tシャツ

価格:3,850円(税込)

「Disney リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by LOFT」のメインビジュアルを使用したTシャツ。

海の前でダンスを踊る「リロ」と「スティッチ」がプリントされています。

ぬいぐるみ

価格:3190円(税込)/3,520円(税込)

種類:全2種類

2サイズで展開される「スティッチ」のぬいぐるみ。

ハイビスカスなどハワイの花を頭や首にあしらった、かわいいデザインに注目です。

「LEI DAY」シリーズグッズ

イビスカスをモチーフにした「LEI DAY」シリーズより、「リロ」や「スティッチ」「スクランプ」のハートフルなアートを使用した雑貨が多数ラインナップ。

保冷ボトルホルダー(価格:2,090円(税込))やタンブラーなど、バラエティ豊かに販売されます。

写ルンです

価格:3,520円(税込)

『リロ&スティッチ』のアートを使用した「写ルンです」も販売予定。

「スティッチ」たちと一緒に、写真撮影を楽しむことができます。

※ロフトネットストアでは販売されません

オハナマハロ UVスティック/オハナマハロ オーデコロン

グッズ名・価格:

・オハナマハロ UVスティック(全2種類)各1,870円(税込)

・オハナマハロ オーデコロン(全2種類)各1,980円(税込)

たくさんのいい香りとかわいいデザインで人気の「オハナマハロ」のフレグランスコレクション。

「スティッチ」と「スクランプ」を描いたUVスティックとオーデコロンがそれぞれ2種類ずつラインナップされます。

日常を彩るハワイアンテイストなステーショナリー

グッズ名・価格:

・リングノート(全2種類)各715円(税込)

・スクエアメモ(全2種類)各462円(税込)

日常を彩るハワイアンテイストなステーショナリーも多数展開。

リングノートやスクエアメモ、クリアファイルなどが登場します。

ロフトアプリで絵合わせチャレンジ!プレゼントキャンペーン

開催期間:2025年6月16日(月)〜30日(月)

景品:実写版リロ&スティッチ映画公開記念『ノート&ステーショナリーセット』

当選人数:5名

ロフトアプリにてキャンペーンに参加された方の中から抽選で5名にオリジナルグッズをプレゼント。

実写版映画『リロ&スティッチ』の公開を記念したステーショナリーセットがもらえます。

同時開催「LOFT FUN!FUN!HAWAII」

映画『リロ&スティッチ』の公開を記念し、「LOFT FUN!FUN!HAWAII」を同時開催。

一部店舗で実施される、ハワイ雑貨やハワイアン航空のタイアップキャンペーンなど、ハワイ気分を楽しめる企画です。

“大切な家族”をコンセプトにしたデザイン雑貨など全43種類のロフト限定グッズが展開されるスペシャル企画。

全国のロフト店舗にて2025年6月16日より開催される「Disney リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by LOFT」の紹介でした☆

2025年6月6日、完全実写化!ディズニー映画『リロ&スティッチ』 2025年6月6日、完全実写化!ディズニー映画『リロ&スティッチ』 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “大切な家族”をコンセプトにした雑貨!ディズニー リロ&スティッチ Sweet Ohana Collection by ロフト appeared first on Dtimes.