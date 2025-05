福岡の「パワパフ」POP UPがスタート目前！ここでしか手に入らない缶バッチなど、ときめきが止まらない…

5月15日まで大阪で開催されて大人気だった、The Powerpuff Girls POP UP STORE「ガールズの休日」が、福岡パルコ 2Fにやってきます!5月30日(金)〜6月15日(日)の間、ここでしかゲットできない限定商品や新作の先行販売など、『パワーパフ ガールズ』の世界観たっぷりのPOP UPがオープンしますよ。グッズのラインナップをチェックして、イベントに備えちゃいましょう。

「パワパフ」のPOP UPが福岡にやってくる!福岡パルコで開催される「パワパフ」のPOP UPは、アメリカの大人気アニメ『パワーパフ ガールズ』に登場する、おしゃれでキュートな3人娘の休日を味わえるそう。学校とスーパーヒロインを両立する「ガールズたちの休日」がテーマの会場では、カラフルでチャーミングなグッズがお目見えします。つい集めたくなっちゃうかわいいグッズの中から、一部を厳選してご紹介!先行販売されるアイテムをチェックPOP UPでは、先行販売&最新グッズが続々お目見えしますよ。傘などにつける「めじるしチャーム」(税込770円)は、福岡POP UPで先行販売される新商品。梅雨の季節に活躍すること間違いなしのアイテムは、ブロッサム、バブルス、バターカップの各キャラクターのデザインと、ガールズたちが1つの傘に入っているデザインがあるようです!「ダイカットポーチ」(税込3300円)は、友達とお揃いにしてもいいですね。「ブラインドぬいぐるみ」と「フィギュアセット」は、初登場のアイテムですよ。被り物をしたプクっとフォルムのガールズたちのぬいぐるみは愛らしさマックス。「ゲームモチーフポーチ」(税込3300円)は、ポップな見た目に遊び心がくすぐられること間違いなし!「PCケース」(税込4400円)は、ホワイトベースにパステルパープルで施されたガールズたちが、飽きの来ないかわいさです。POP UP限定缶バッチがかわいすぎる…!POP UP限定で販売される、The Powerpuff Girls×Flapperの「缶バッチ」(税込440円)も見逃し厳禁。種類豊富に登場するみたいなので、コンプリートを目指すのもよし、好みのデザインを厳選する過程を楽しむのもよしですよ。バッグにつけて、みんなの注目を集めちゃいましょう!先着順でもらえるキーホルダーもGetしたいグッズを税込6600円以上購入すると、オリジナルキーホルダーが先着順でもらえるから、早めのショッピングが吉かも◎ノベルティのチャームには、丸いブルーのプレートに『パワーパフ ガールズ』のキャラたちがデザインされたものと、ラメ入りハートのプレートが付いています。気になる人は、公式Xの 投稿 をチェックしてみて!限定グッズや新作の先行販売など、特別感たっぷりの福岡パルコのPOP UPに、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょう。The Powerpuff Girls POP UP STORE「ガールズの休日」場所:FUKUOKA PARCO 2F(福岡県福岡市中央区天神2-11-1)期間:5月30日(金)〜6月15日(日)営業時間:10:00〜20:30公式Instagram:@flapper_bags福岡パルコ特設ページ:https://fukuoka.parco.jpTHE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)参照元:有限会社アディクト プレスリリース