【KP85【ハイグレード/ホップアップ】】 5月23日 再販 価格:4,950円

東京マルイは、エアーハンドガン「KP85【ハイグレード/ホップアップ】」を5月23日に再販した。価格は4,950円。

本商品は、米国のスタームルガーが開発したハンドガン「KP85」を、同社のエアーハンドガン「【ハイグレード/ホップアップ】」として再現したもの。リアルな外観や表面仕上げ、スライドやトリガーの動きに合わせたハンマーの作動などハイグレードとして徹底的に再現している。

さらに、本体左側面にはセフティを搭載しているほか、ホップアップシステムも搭載している。

「KP85【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

価格:4,950円 全長:199mm 弾丸:6mm BB(0.25g) 動力源:無し(手動) 装弾数:26発

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.