星野リゾートが絶景とビアガーデンの楽しめるホテルを紹介している。リゾナーレ小浜島「絶景海上ビアガーデン」リゾナーレ小浜島「絶景海上ビアガーデン」「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は、日本最南西端の島々、沖縄県八重山諸島に位置するビーチリゾート。同ホテルでは6月1日〜9月30日、海上に設置したカウンター席で、碧い海に囲まれながらビールを楽しめる「絶景海上ビアガーデン」を開催する。時間は14時〜18時。

5回目の開催を迎える今年は、グァバやレモンを使用した2種類のノンアルコールカクテルが新登場。八重山諸島で醸造されたクラフトビールや、新たな味わいのビールを届ける「ハッピーデリバリー」も登場する。リゾナーレ那須「田んぼビアガーデン」那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れて過ごせる「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)。同ホテルでは今年も、田に囲まれてビールを楽しめる「田んぼビアガーデン」を開催する(7月1日〜8月31日)。時間は、16時〜18時。リゾナーレ那須「田んぼビアガーデン」今年は田んぼだけではなく、敷地内の森林や畑でも、テイクアウトしたビールを自由に楽しめるスポットを設置する。ビールは、イチゴやレモンを使った暑い夏にぴったりな爽やかなビールを含む5種類のクラフトビールを用意。施設内の農園「アグリガーデン」でも栽培している素材を使った自家製オイルのカプレーゼを提供する。リゾナーレトマム「ファームビアガーデン」「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は、北海道のほぼ中心に位置し、針葉樹の森に抱かれた高台に位置するリゾートホテル。同ホテルでは7月1日〜8月31日、広大な敷地の中で、北海道内のビールを醸造する会社と共同開発したオリジナルビールや乳製品が楽しめる「ファームビアガーデン」を開催する。時間は、13時〜18時。リゾナーレトマム「ファームビアガーデン」主役となるビールは、IPAにファーム星野で生産したトマム牛乳を合わせた「MILK HOP」。ビールの原料であるホップを使用したおつまみ「HOP CORN」や、トマムの乳製品を使用したアイスクリームも提供する。リゾナーレ熱海「カンカンビアガーデン」相模湾を一望できる丘に建つ全室オーシャンビューの「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)では、6月1日〜8月31日、10種類のクラフト缶ビールと100種類の缶詰、柑橘を楽しむ「カンカンビアガーデン」を開催する。時間は10時〜22時30分(L.O.22時)。リゾナーレ熱海「カンカンビアガーデン」期間中、相模湾を眺められるホテル最上階の「ソラノビーチ Books&Cafe」には、缶をモチーフにしたテーブルやイス、カンカンセラーが登場。静岡県で栽培が盛んな柑橘を使ったオリジナルクラフト缶ビールと、希少部位を含む4種類のツナ缶が楽しめる「レアツナ缶プレート」を提供する。青森屋 by 星野リゾート「にんにくビアガーデン」「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は、青森の祭りや方言などの文化を満喫できる温泉宿。同施設では6月1日〜8月31日、にんにくとビールで夏の暑さを吹き飛ばすイベント「にんにくビアガーデン931」を開催する。時間は、14時30分〜17時(ラストオーダー16時30分)。青森屋 by 星野リゾート「にんにくビアガーデン」開放感あるにんにく尽くしの会場には、にんにくのおつまみをそろえた「にんにくこんびりショップ」が登場。好きなおつまみを選び、にんにくの旨みを引き立てるキレがよいオリジナルビールとともに味わえる。にんにくをモチーフにしたユニークなアナログゲームも楽しめる。